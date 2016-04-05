Щонайменше через рік при оптимістичному сценарії Австралія чекає п’ять- шість років. Australia – contract for NASAMS-3 signed in March 2017, valued at A$2.5 billion.[68] The system will be locally-assembled by Raytheon Australia and will replace RBS-70 systems in service.[69] Delivery is planned in financial year 2022-23.[70]
Україна , в середньо та довстроковій перспективі.
Ukraine – The United States government announced the purchase of two NASAMS systems for Ukraine in July 2022, "to defend against cruise missiles and aircraft."[49][76] This procurement would take several months to finalize and will require extensive training for Ukrainian users.[77][78] Subsequently, in August 2022 the US announced it would buy an additional 6 NASAMS units as part of nearly $3B in military aid "to provide additional priority capabilities to Ukraine in the mid- and long-term"[52]
Пентагон: Україні наразі не потрібні далекобійні ракети для HIMARS
Україні для нинішніх цілей більше потрібні ракети GMLRS з дальністю 70-80 км, а не ATACMS, які бʼють на відстань близько 300 км.
Про це на брифінгу заявив заступник голови Пентагону Колін Каль.
«За нашою оцінкою, зараз їм не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які мають безпосереднє відношення до поточної боротьби. Очевидно, що ми продовжимо обговорювати з українцями їхні потреби, але зараз ми вважаємо, що нам слід зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS», — сказав він.
За його словами, GMLRS потрібні Україні, щоб утримати росіян на сході та створити імпульс на інших ділянках фронту.
mephala написав:хоча б подумайте наприклад що буде з панельними будинками років через 50. ці люди спроможні придбати собі нове житло якщо не дай бог ці будинки почнуть валитися? куди людей будемо розселяти? в бараки?
1 Нічого не буде. Просто якийсь неадекват почувши термін - 50 років гарантійної експлуатації... нафантазував що через 50 років після будівництва панельки почнуть сипатись... От тільки ніхто чомусь не звертає уваги В автомобіля, який РУХАЄТЬСЯ - є гарантійний термін експлуатації - 3 роки.... але чомусь авто їздить по 30....
сколько классов закончили? три класса церковно-приходской школы что даже элементарный счет не освоили? им сейчас уже 50 лет. через 50 лет панелькам будет уже 100 лет от застройки. поинтересуйтесь сроками эксплуатации панелек.
Резніков говорив телефоном з міністром оборони Білорусі 22 лютого — тоді Хренін пообіцяв йому, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі.
"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", – сказав Резніков. ... Міністр оборони Олексій Резніков отримував ультиматум від голови міноборони РФ та військового злочинця Сергія Шойгу з пропозицією капітулювати 26 лютого, який йому передав білоруський візаві Віктор Хренін
День Вторжения 182 – Резюме 24 августа 2022 г. Джером
Итоги 182-го дня российского вторжения в Украину по состоянию на 22:00 – 24 августа 2022 года (по киевскому времени).
Итог дня:
За последние 48 часов интенсивность атак русских снизилась, и противник не смог никуда продвинуться вперед. Мы все боялись того, что может произойти 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости. Ничего не произошло, совсем ничего. ...
Резніков говорив телефоном з міністром оборони Білорусі 22 лютого — тоді Хренін пообіцяв йому, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі.
"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", – сказав Резніков. ... Міністр оборони Олексій Резніков отримував ультиматум від голови міноборони РФ та військового злочинця Сергія Шойгу з пропозицією капітулювати 26 лютого, який йому передав білоруський візаві Віктор Хренін
Cмешно читать тако от министра обороны, это в детстве может "не по пацански" нарушать свое слово или скрепили свою дружбу мизинчиками. Министр должен был заключить пакт или договор о ненападении - это его работа.
Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.