Внаслідок російського удару по Чаплиному загинули 22 особи, з них п'ятеро згоріли в машині. Серед загиблих – хлопчик 11 років
Всё-таки были массовые ракетные удары
Но ещё день впереди
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Додано: Чет 25 сер, 2022 06:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всё-таки были массовые ракетные удары
Но ещё день впереди
Додано: Чет 25 сер, 2022 07:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щонайменше через рік при оптимістичному сценарії
Австралія чекає п’ять- шість років.
Australia – contract for NASAMS-3 signed in March 2017, valued at A$2.5 billion.[68] The system will be locally-assembled by Raytheon Australia and will replace RBS-70 systems in service.[69] Delivery is planned in financial year 2022-23.[70]
Україна , в середньо та довстроковій перспективі.
Ukraine – The United States government announced the purchase of two NASAMS systems for Ukraine in July 2022, "to defend against cruise missiles and aircraft."[49][76] This procurement would take several months to finalize and will require extensive training for Ukrainian users.[77][78] Subsequently, in August 2022 the US announced it would buy an additional 6 NASAMS units as part of nearly $3B in military aid "to provide additional priority capabilities to Ukraine in the mid- and long-term"[52]
Додано: Чет 25 сер, 2022 07:19
Пентагон: Україні наразі не потрібні далекобійні ракети для HIMARS
Україні для нинішніх цілей більше потрібні ракети GMLRS з дальністю 70-80 км, а не ATACMS, які бʼють на відстань близько 300 км.
Про це на брифінгу заявив заступник голови Пентагону Колін Каль.
«За нашою оцінкою, зараз їм не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які мають безпосереднє відношення до поточної боротьби. Очевидно, що ми продовжимо обговорювати з українцями їхні потреби, але зараз ми вважаємо, що нам слід зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS», — сказав він.
За його словами, GMLRS потрібні Україні, щоб утримати росіян на сході та створити імпульс на інших ділянках фронту.
Каль запевняє, що переважна більшість актуальних цілей розташована в межах доступу GMLRS, а удари цих ракет він порівняв з високоточним 90-кілограмовим авіаударом, запущеним з вантажівки.
Додано: Чет 25 сер, 2022 07:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поставив багато росіян-проросійських на керівні посади, згадай наприклад Гогіашвілі
Додано: Чет 25 сер, 2022 08:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Слово белорусского офицера не стоит ничего ...
Ссылка на статью WP
Додано: Чет 25 сер, 2022 09:27
Гуглоперевод:
Оригинал -
Додано: Чет 25 сер, 2022 09:42
Cмешно читать тако от министра обороны, это в детстве может "не по пацански" нарушать свое слово или скрепили свою дружбу мизинчиками. Министр должен был заключить пакт или договор о ненападении - это его работа.
Додано: Чет 25 сер, 2022 09:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 25 сер, 2022 10:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не згоден Ось тут база техніки з можливістю сортівати по даті.
Співвідношення +/- таке, як і в генштаба. Тобто втрати зменшилися, але вони Є, і вони відчутні.
Додано: Чет 25 сер, 2022 10:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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