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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:02
Наблюдаю, надеюсь, рассчитываю
airmax78 написав:
Сейчас мы снова наблюдаем
две реальности в россии: одна - все идет по плану, "мы еще даже не начинали" и т.п. куйня. Вторую, очень надеюсь
, откроют ВСУ под Херсоном и санкции до конца следующего года. Очень рассчитываю
на повторение истории столетней давности на россии: когда в августе 1917 еще война до победного конца, в декабре 1917 - прекращение огня, а в марте 1918 - Брестский мир на немецких условиях.
- с таким подходом не видать нам победы
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BIGor
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:11
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:16
Победа только после "Крейсера Авроры", с красным террором и деруссификацией. Украине в это окно возможностей не жевать сопли и играть Достоевского, а бегом в НАТО. А так даже санкции и условный собчаковский-ходорковский февраль с марсельезой не помогут, может чуть снимут остроту - убивать украинцев они будут без пыток, а конвециально. Ну может стабилизируется фронт, будет такой себе лайт-адовый Израиль-ПакистанЪ
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Додано: Чет 25 сер, 2022 12:14
BIGor написав:
Наблюдаю, надеюсь, рассчитываю
airmax78 написав:
Сейчас мы снова наблюдаем
две реальности в россии: одна - все идет по плану, "мы еще даже не начинали" и т.п. куйня. Вторую, очень надеюсь
, откроют ВСУ под Херсоном и санкции до конца следующего года. Очень рассчитываю
на повторение истории столетней давности на россии: когда в августе 1917 еще война до победного конца, в декабре 1917 - прекращение огня, а в марте 1918 - Брестский мир на немецких условиях.
- с таким подходом не видать нам победы
"Пакую чемоданы и готовлюсь валить как только приоткроют границу" - вот ключ к нашей победе.
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airmax78
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