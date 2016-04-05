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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2133213421352136
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:02

  airmax78 написав:
    Сейчас мы снова наблюдаем две реальности в россии: одна - все идет по плану, "мы еще даже не начинали" и т.п. куйня. Вторую, очень надеюсь, откроют ВСУ под Херсоном и санкции до конца следующего года. Очень рассчитываю на повторение истории столетней давности на россии: когда в августе 1917 еще война до победного конца, в декабре 1917 - прекращение огня, а в марте 1918 - Брестский мир на немецких условиях.

    Наблюдаю, надеюсь, рассчитываю - с таким подходом не видать нам победы :cry:
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    Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:16

    Победа только после "Крейсера Авроры", с красным террором и деруссификацией. Украине в это окно возможностей не жевать сопли и играть Достоевского, а бегом в НАТО. А так даже санкции и условный собчаковский-ходорковский февраль с марсельезой не помогут, может чуть снимут остроту - убивать украинцев они будут без пыток, а конвециально. Ну может стабилизируется фронт, будет такой себе лайт-адовый Израиль-ПакистанЪ
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    Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 12:14

      BIGor написав:
      airmax78 написав:
      Сейчас мы снова наблюдаем две реальности в россии: одна - все идет по плану, "мы еще даже не начинали" и т.п. куйня. Вторую, очень надеюсь, откроют ВСУ под Херсоном и санкции до конца следующего года. Очень рассчитываю на повторение истории столетней давности на россии: когда в августе 1917 еще война до победного конца, в декабре 1917 - прекращение огня, а в марте 1918 - Брестский мир на немецких условиях.

      Наблюдаю, надеюсь, рассчитываю - с таким подходом не видать нам победы :cry:

      "Пакую чемоданы и готовлюсь валить как только приоткроют границу" - вот ключ к нашей победе.
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        #<1 ... 2133213421352136
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