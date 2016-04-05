Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
Сейчас мы снова наблюдаем две реальности в россии: одна - все идет по плану, "мы еще даже не начинали" и т.п. куйня. Вторую, очень надеюсь, откроют ВСУ под Херсоном и санкции до конца следующего года. Очень рассчитываю на повторение истории столетней давности на россии: когда в августе 1917 еще война до победного конца, в декабре 1917 - прекращение огня, а в марте 1918 - Брестский мир на немецких условиях.
Победа только после "Крейсера Авроры", с красным террором и деруссификацией. Украине в это окно возможностей не жевать сопли и играть Достоевского, а бегом в НАТО. А так даже санкции и условный собчаковский-ходорковский февраль с марсельезой не помогут, может чуть снимут остроту - убивать украинцев они будут без пыток, а конвециально. Ну может стабилизируется фронт, будет такой себе лайт-адовый Израиль-ПакистанЪ
Спасибо. Интересно было бы прочитать толковое объяснение/анализ. В объяснении детенизацией сомневаюсь. В Ваше объяснение (заплатили за себя и за того парня), простите, не верю. Скорее, поверю во влияние инфляции, но, думаю, это не полное объяснение.
объяснения искать можно, но к обсуждаемому предмету это не относится. Ведь что есть платежи января-мая? Это начисления по итогам 2021 года. + за январь-апрель. То есть, статистику надо очистить от влияния довоенного периода. Единственная корректно поданная величина в статье - майский ЕСВ. Но ЕСВ, скорее всего, обусловлен начислениями на з.п. военнослужащих, то есть, опять же, ничего не говорит о том, сколько денег собрал реальный бизнес.
Если б будивельнык был способен обосновать свою мысль, об бы дал цифры поступлений за апрель-июль. Но он как всегда не готов.
Я готовий дати цифри за березень -липень(включно) Податкові платежі по мирному плану - 317,0 млрд грн Надійшло________ - 323,7 млрд грн % до плану______ - 102,1%
Отже Війна в повний ріст Мінус 22% території Мінус 1 млн працівників мобілізованих мінус 3 млн жінок( які вивезли 2 млн дітей) і ПЛЮС ДО ПЛАНУ...
То як юрист - треба мене цитувати чи тобі вже очі від власної брехні повилазили?
Puente написав:Оці всі розмови нагадують старий анекдот - " ... такі всі розумні , такі розумні , як моя Сарочка ... потім ..."
Вот сейчас вы использовали нарратив рашисткой пропаганды, когда накидывается куча версий в споре с оппонентами
"Порохоботы" волали с 2019 года о том, что не стоит искать в глазах Путина мир, что "просто перестать стрелять" не получится Разведка США, британская разведка прямо говорили о нападении и показывали направления ударов, которые ... совпали с реальностью А нам говорили про шашлыки и партнёров-паникёров
А теперь, нам рассказывают, что да мы всё знали заранее и готовились. Буданов, Кулеба, Данилов вот недавно
И тут выходите вы, весь в белом и ... задвигаете тему "хорошо быть умным потом" Так вы всё знали заранее или хорошо быть умным потом ?
BIGor написав:Cмешно читать тако от министра обороны, это в детстве может "не по пацански" нарушать свое слово или скрепили свою дружбу мизинчиками. Министр должен был заключить пакт или договор о ненападении - это его работа.
А в чем сакральный смысл такого договора? Ну вот перед 2-ой мировой заключили, и что от этого поменялось? Или в 91 заключили Будапешский меморандум и гарантии территориальной целостности Украины и ? Ну нападение будет тогда юридически оформлено как "освобождение" или "превентивная защита". Чтобы эти договора "реально работали", должно быть жестокое наказание за их нарушения. Настолько жестокое, чтобы при одной только мысли о нарушении такого договора безудержно ссались в штаны те кто подумывает его нарушить.