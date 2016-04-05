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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 21302131213221332134>
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.

ага, так само, як заборонили по криму
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:это ошибочно. Почти вся фотобаза подбитой/поломанной техники датируется периодом первых двух месяцев.


Не згоден Ось тут база техніки з можливістю сортівати по даті.
https://ukr.warspotting.net/search/?belligerent=2&weapon=1
Співвідношення +/- таке, як і в генштаба. Тобто втрати зменшилися, але вони Є, і вони відчутні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 10:59

    Сейчас мы снова наблюдаем две реальности в россии: одна - все идет по плану, "мы еще даже не начинали" и т.п. куйня. Вторую, очень надеюсь, откроют ВСУ под Херсоном и санкции до конца следующего года. Очень рассчитываю на повторение истории столетней давности на россии: когда в августе 1917 еще война до победного конца, в декабре 1917 - прекращение огня, а в марте 1918 - Брестский мир на немецких условиях.
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    Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:11

    Schmit
     
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    Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:16

    Победа только после "Крейсера Авроры", с красным террором и деруссификацией. Украине в это окно возможностей не жевать сопли и играть Достоевского, а бегом в НАТО. А так даже санкции и условный собчаковский-ходорковский февраль с марсельезой не помогут, может чуть снимут остроту - убивать украинцев они будут без пыток, а конвециально. Ну может стабилизируется фронт, будет такой себе лайт-адовый Израиль-ПакистанЪ
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    Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:01

      juristkostya написав:
      ЛАД написав:
      budivelnik написав:https://finbalance.com.ua/news/dps-obsyah-podatkovikh-nadkhodzhen-u-derzhavniy-i-mistsevi-byudzheti-za-traven---106-mlrd-hrn
    Державна податкова служба інформує,
    що в січні – травні 2022 року до зведеного бюджету надійшло 450,7 млрд грн за платежами, що контролюються ДПС. Як зазначається,
    [b]це на 75,4 млрд грн, або 20,1% більше, ніж у січні-травні 2021 року.

    Спасибо.
    Интересно было бы прочитать толковое объяснение/анализ.
    В объяснении детенизацией сомневаюсь.
    В Ваше объяснение (заплатили за себя и за того парня), простите, не верю.
    Скорее, поверю во влияние инфляции, но, думаю, это не полное объяснение.
    объяснения искать можно, но к обсуждаемому предмету это не относится.
    Ведь что есть платежи января-мая? Это начисления по итогам 2021 года. + за январь-апрель. То есть, статистику надо очистить от влияния довоенного периода.
    Единственная корректно поданная величина в статье - майский ЕСВ. Но ЕСВ, скорее всего, обусловлен начислениями на з.п. военнослужащих, то есть, опять же, ничего не говорит о том, сколько денег собрал реальный бизнес.

    Если б будивельнык был способен обосновать свою мысль, об бы дал цифры поступлений за апрель-июль. Но он как всегда не готов.
    Я готовий дати цифри за березень -липень(включно)
    Податкові платежі
    по мирному плану - 317,0 млрд грн
    Надійшло________ - 323,7 млрд грн
    % до плану______ - 102,1%

    Отже
    Війна в повний ріст
    Мінус 22% території
    Мінус 1 млн працівників мобілізованих
    мінус 3 млн жінок( які вивезли 2 млн дітей)
    і
    ПЛЮС ДО ПЛАНУ...

    То як юрист - треба мене цитувати чи тобі вже очі від власної брехні повилазили?
    budivelnik
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    Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:03

      Schmit написав:



    Мда.., як же пощастило Україні, що головою Верховної Ради був обраний саме Турчинов...
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    Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:53

    Re: Напад росії і білорусі на Україну

    Оці всі розмови нагадують старий анекдот - " ... такі всі розумні , такі розумні , як моя Сарочка ... потім ..."
    Puente
     
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    Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:11

      Puente написав:Оці всі розмови нагадують старий анекдот - " ... такі всі розумні , такі розумні , як моя Сарочка ... потім ..."

    Вот сейчас вы использовали нарратив рашисткой пропаганды, когда накидывается куча версий в споре с оппонентами

    "Порохоботы" волали с 2019 года о том, что не стоит искать в глазах Путина мир, что "просто перестать стрелять" не получится
    Разведка США, британская разведка прямо говорили о нападении и показывали направления ударов, которые ... совпали с реальностью
    А нам говорили про шашлыки и партнёров-паникёров

    А теперь, нам рассказывают, что да мы всё знали заранее и готовились. Буданов, Кулеба, Данилов вот недавно

    И тут выходите вы, весь в белом и ... задвигаете тему "хорошо быть умным потом" :)
    Так вы всё знали заранее или хорошо быть умным потом ?
    pesikot
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    Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:23

      BIGor написав:Cмешно читать тако от министра обороны, это в детстве может "не по пацански" нарушать свое слово или скрепили свою дружбу мизинчиками. Министр должен был заключить пакт или договор о ненападении - это его работа.


    А в чем сакральный смысл такого договора? Ну вот перед 2-ой мировой заключили, и что от этого поменялось? Или в 91 заключили Будапешский меморандум и гарантии территориальной целостности Украины и ? Ну нападение будет тогда юридически оформлено как "освобождение" или "превентивная защита". Чтобы эти договора "реально работали", должно быть жестокое наказание за их нарушения. Настолько жестокое, чтобы при одной только мысли о нарушении такого договора безудержно ссались в штаны те кто подумывает его нарушить.
    Евгений Н.
     
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