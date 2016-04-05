Евгений Н. написав:Чтобы эти договора "реально работали", должно быть жестокое наказание за их нарушения. Настолько жестокое, чтобы при одной только мысли о нарушении такого договора безудержно ссались в штаны те кто подумывает его нарушить.
исполнение всех международных договоров так или иначе упирается в военную силу сторон. Другого эффективного "наказания" история не знает
pesikot написав:"Порохоботы" волали с 2019 года о том, что не стоит искать в глазах Путина мир, что "просто перестать стрелять" не получится Разведка США, британская разведка прямо говорили о нападении и показывали направления ударов, которые ... совпали с реальностью А нам говорили про шашлыки и партнёров-паникёров
Что делали порохоботы с 2014 по 2019 для завершения войны? У них было достаточно времени и власти проявить себя. Пришли с лозунгами завершить войну за 2 недели, а потом 5 лет так и просидели.
pesikot написав:"Порохоботы" волали с 2019 года о том, что не стоит искать в глазах Путина мир, что "просто перестать стрелять" не получится Разведка США, британская разведка прямо говорили о нападении и показывали направления ударов, которые ... совпали с реальностью А нам говорили про шашлыки и партнёров-паникёров
Что делали порохоботы с 2014 по 2019 для завершения войны? У них было достаточно времени и власти проявить себя. Пришли с лозунгами завершить войну за 2 недели, а потом 5 лет так и просидели.
Что делали ? Отвоевали территории, подписали Минск-1-2, которые позволили получить передышку, поднять экономику и оснастить армию Украины Войну не закончили, но свели на нет активную фазу
А за завершение войны за две недели, Порошенко извинился. А за что извинился Зеленский ? за увидеть мир в глазах Путина извинился ?
Евгений Н. написав:Чтобы эти договора "реально работали", должно быть жестокое наказание за их нарушения. Настолько жестокое, чтобы при одной только мысли о нарушении такого договора безудержно ссались в штаны те кто подумывает его нарушить.
За всё хорошее против всего плохого
Вот в Украине действуют высокие штрафы за вождение в пьяном виде и немало таких, кого это не останавливает
Поэтому не может существовать такого наказания, чтобы не нарушали договора Вернись в реальность из мира розовых пони
pesikot написав:Что делали порохоботы с 2014 по 2019 для завершения войны? У них было достаточно времени и власти проявить себя. Пришли с лозунгами завершить войну за 2 недели, а потом 5 лет так и просидели. Что делали ? Отвоевали территории, подписали Минск-1-2, которые позволили получить передышку, поднять экономику и оснастить армию Украины Войну не закончили, но свели на нет активную фазу
А за завершение войны за две недели, Порошенко извинился. А за что извинился Зеленский ? за увидеть мир в глазах Путина извинился ?
Прежде чем что-то писать, лучше прочитай
Так может и Януковича простим и примем обратно, если он извинится? Так и Зеленский теоретически может подписать Минск-3, получим передышку, и "еб&сь оно все конем" ? А через 5 лет кто-то другой уже будет воевать с пуйлом, а Зе будет говорить что я ж вам передышку выбил и не сдал всю страну, а только четверть... ? Каждый из них сделал ровно столько, сколько хотел сделать, в т.ч много и хорошего и не очень, правильного и неправильного. Так что нет необходимости воспевать оды одному, осуждая при этом другого.
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Чет 25 сер, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Евгений Н. написав:Чтобы эти договора "реально работали", должно быть жестокое наказание за их нарушения. Настолько жестокое, чтобы при одной только мысли о нарушении такого договора безудержно ссались в штаны те кто подумывает его нарушить.
За всё хорошее против всего плохого
Вот в Украине действуют высокие штрафы за вождение в пьяном виде и немало таких, кого это не останавливает.
Поэтому не может существовать такого наказания, чтобы не нарушали договора Вернись в реальность из мира розовых пони
Штраф это не жестокое наказание.
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Чет 25 сер, 2022 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Евгений Н. написав:Так может и Януковича простим и примем обратно, если он извинится? Так и Зеленский теоретически может подписать Минск-3, получим передышку, и "еб&сь оно все конем" ? А через 5 лет кто-то другой уже будет воевать с пуйлом, а Зе будет говорить что я ж вам передышку выбил и не сдал всю страну, а только четверть... ?
У Януковича реальний строк за зраду, у Порошенка тільки хвороблива порохоманія Зеленського, а не реальні карні справи. Хтось може і самостійно спробувати натягнути пуйлу дірку для клізми на маківку, щоб не бути таким вумним, як Сара.