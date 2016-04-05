Додано: Чет 25 сер, 2022 15:46

pesikot написав: Что делали порохоботы с 2014 по 2019 для завершения войны? У них было достаточно времени и власти проявить себя. Пришли с лозунгами завершить войну за 2 недели, а потом 5 лет так и просидели.

Что делали ? Отвоевали территории, подписали Минск-1-2, которые позволили получить передышку, поднять экономику и оснастить армию Украины

Войну не закончили, но свели на нет активную фазу



А за завершение войны за две недели, Порошенко извинился.

А за что извинился Зеленский ? за увидеть мир в глазах Путина извинился ?



Прежде чем что-то писать, лучше прочитай Что делали порохоботы с 2014 по 2019 для завершения войны? У них было достаточно времени и власти проявить себя. Пришли с лозунгами завершить войну за 2 недели, а потом 5 лет так и просидели.Что делали ? Отвоевали территории, подписали Минск-1-2, которые позволили получить передышку, поднять экономику и оснастить армию УкраиныВойну не закончили, но свели на нет активную фазуА за завершение войны за две недели, Порошенко извинился.А за что извинился Зеленский ? за увидеть мир в глазах Путина извинился ?Прежде чем что-то писать, лучше прочитай

Так может и Януковича простим и примем обратно, если он извинится?Так и Зеленский теоретически может подписать Минск-3, получим передышку, и "еб&сь оно все конем" ? А через 5 лет кто-то другой уже будет воевать с пуйлом, а Зе будет говорить что я ж вам передышку выбил и не сдал всю страну, а только четверть... ?Каждый из них сделал ровно столько, сколько хотел сделать, в т.ч много и хорошего и не очень, правильного и неправильного. Так что нет необходимости воспевать оды одному, осуждая при этом другого.