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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2131213221332134>
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:28

pesikot
Ви мені не про те закидаєте ... Я про Турчинова взагалі-то ...
А про те , що "волали" - краще б ще тоді більше робили .
І якби були такі хороші - може б і вибирали їх .
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Евгений Н. написав:Чтобы эти договора "реально работали", должно быть жестокое наказание за их нарушения. Настолько жестокое, чтобы при одной только мысли о нарушении такого договора безудержно ссались в штаны те кто подумывает его нарушить.
исполнение всех международных договоров так или иначе упирается в военную силу сторон. Другого эффективного "наказания" история не знает :-)
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:36

  pesikot написав:"Порохоботы" волали с 2019 года о том, что не стоит искать в глазах Путина мир, что "просто перестать стрелять" не получится
Разведка США, британская разведка прямо говорили о нападении и показывали направления ударов, которые ... совпали с реальностью
А нам говорили про шашлыки и партнёров-паникёров


Что делали порохоботы с 2014 по 2019 для завершения войны? У них было достаточно времени и власти проявить себя. Пришли с лозунгами завершить войну за 2 недели, а потом 5 лет так и просидели.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗАЕС повністю відключилася від мережі. Радіаційний фон – у нормі
Проте уже о 14:14 відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська", і на блоці спрацював аварійний захист.

Оператор українських атомних станцій компанія "Енергоатом" наголосила, що ЗАЕС відключилась від мережі повністю. Це сталося вперше в її історії.

Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Персонал станції веде пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:42

  Евгений Н. написав:
  pesikot написав:"Порохоботы" волали с 2019 года о том, что не стоит искать в глазах Путина мир, что "просто перестать стрелять" не получится
Разведка США, британская разведка прямо говорили о нападении и показывали направления ударов, которые ... совпали с реальностью
А нам говорили про шашлыки и партнёров-паникёров


Что делали порохоботы с 2014 по 2019 для завершения войны? У них было достаточно времени и власти проявить себя. Пришли с лозунгами завершить войну за 2 недели, а потом 5 лет так и просидели.

Что делали ? Отвоевали территории, подписали Минск-1-2, которые позволили получить передышку, поднять экономику и оснастить армию Украины
Войну не закончили, но свели на нет активную фазу

А за завершение войны за две недели, Порошенко извинился.
А за что извинился Зеленский ? за увидеть мир в глазах Путина извинился ?

Прежде чем что-то писать, лучше прочитай
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:45

  Евгений Н. написав:Чтобы эти договора "реально работали", должно быть жестокое наказание за их нарушения. Настолько жестокое, чтобы при одной только мысли о нарушении такого договора безудержно ссались в штаны те кто подумывает его нарушить.

За всё хорошее против всего плохого

Вот в Украине действуют высокие штрафы за вождение в пьяном виде и немало таких, кого это не останавливает

Поэтому не может существовать такого наказания, чтобы не нарушали договора
Вернись в реальность из мира розовых пони
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:46

  pesikot написав:Что делали порохоботы с 2014 по 2019 для завершения войны? У них было достаточно времени и власти проявить себя. Пришли с лозунгами завершить войну за 2 недели, а потом 5 лет так и просидели.
Что делали ? Отвоевали территории, подписали Минск-1-2, которые позволили получить передышку, поднять экономику и оснастить армию Украины
Войну не закончили, но свели на нет активную фазу

А за завершение войны за две недели, Порошенко извинился.
А за что извинился Зеленский ? за увидеть мир в глазах Путина извинился ?

Прежде чем что-то писать, лучше прочитай


Так может и Януковича простим и примем обратно, если он извинится?
Так и Зеленский теоретически может подписать Минск-3, получим передышку, и "еб&сь оно все конем" ? А через 5 лет кто-то другой уже будет воевать с пуйлом, а Зе будет говорить что я ж вам передышку выбил и не сдал всю страну, а только четверть... ?
Каждый из них сделал ровно столько, сколько хотел сделать, в т.ч много и хорошего и не очень, правильного и неправильного. Так что нет необходимости воспевать оды одному, осуждая при этом другого.
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Чет 25 сер, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:52

  pesikot написав:
  Евгений Н. написав:Чтобы эти договора "реально работали", должно быть жестокое наказание за их нарушения. Настолько жестокое, чтобы при одной только мысли о нарушении такого договора безудержно ссались в штаны те кто подумывает его нарушить.

За всё хорошее против всего плохого

Вот в Украине действуют высокие штрафы за вождение в пьяном виде и немало таких, кого это не останавливает.

Поэтому не может существовать такого наказания, чтобы не нарушали договора
Вернись в реальность из мира розовых пони


Штраф это не жестокое наказание.
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Чет 25 сер, 2022 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Евгений Н. написав:Так может и Януковича простим и примем обратно, если он извинится?
Так и Зеленский теоретически может подписать Минск-3, получим передышку, и "еб&сь оно все конем" ? А через 5 лет кто-то другой уже будет воевать с пуйлом, а Зе будет говорить что я ж вам передышку выбил и не сдал всю страну, а только четверть... ?

У Януковича реальний строк за зраду, у Порошенка тільки хвороблива порохоманія Зеленського, а не реальні карні справи.
Хтось може і самостійно спробувати натягнути пуйлу дірку для клізми на маківку, щоб не бути таким вумним, як Сара.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:08

  lapay написав:[
У Януковича реальний строк за зраду, у Порошенка тільки хвороблива порохоманія Зеленського, а не реальні карні справи.


Про Яныка то был стеб, возможно вы не поняли.
Евгений Н.
 
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