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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2132213321342135>
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще про причини війни:


стаття з інету:
"
Мова на задвірках
Юрій Винничук

...
У нас війна з 2014 року, а ворожі товари траплялися на кожному кроці ще донедавна. Наші супермаркети були захаращені білоруськими і чекістанськими продуктами, а ще більше їхніми дистриб’юторами. Пиво з Польщі, Німеччини, Бельгії, а дистриб’ютор звідти!!! Хто пояснить, яка логістика гнати польське пиво до Львова з Нижнього, вибачте, Новгорода?
Війна йшла, люди гинули, а ковбаса «московська», сир «російський», пиво «жигулівське» нікуди не ділися. Вони й досі є. Купив я ковбасу «бандерівську», але на наліпці з ціною фігурувала все та ж «московська».
Коли в одному супермаркеті до італійського вина додавали бонус – білоруські чіпси – я відмовився їх купувати. Касирка сказала «я вас розумію, але мушу пробити по 1 копійці».
Окрема тема русифіковані імена: Альона, Маша, Катя, Вєра, Надєжда, Діма, Катріна, Крістіна, Анжела, Міша і Руслан зі Свєтою туди ж – ви всі тихо і цілеспрямовано планомірно притягували рускій мір.
...
"



І про неприйнятне й (не)можливе.

стаття в УТ:
"
Росії ніщо не заважає ані скоїти ядерний теракт, ані тимчасово «приєднати» окуповані території. І вони навіть можуть вдатися до чогось подібного згодом. Однак для Росії важливіший страх. І перераховане – два останні аргументи, якими вона ще може його в когось викликати. Однак якщо вона вдасться? Щодо ядерних інцидентів, то цікаво, як до цього поставляться у Тегерані, Пекіні та Делі – десь нібито «союзних», а десь «нейтральних» до Москви столицях? Для них це означатиме повний крах основ їхньої ж міжнародної політики у відносинах з сусідами. Якщо простіше, то такий факт дійсно зробить війну в Україні унікальною для всього світу просто тому, що ядерну зброю застосують вперше після Другої світової. Якщо ж Україна не припинить спротив навіть тоді (а саме так і буде), то це просто спалить ключову гарантію збереження режиму в Москві. Історія з «приєднанням» і «референдумами» працює рівно так само.
"

стаття в УП:
"
Зазначається, що Гокенгалл уважно стежить за можливим застосуванням Росією ядерної зброї. На його думку, це малоймовірно, та ймовірність використання може змінитись, якщо зміниться динаміка поля бою.
"
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:ЗАЕС повністю відключилася від мережі. Радіаційний фон – у нормі
Проте уже о 14:14 відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська", і на блоці спрацював аварійний захист.

Оператор українських атомних станцій компанія "Енергоатом" наголосила, що ЗАЕС відключилась від мережі повністю. Це сталося вперше в її історії.

Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Персонал станції веде пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.
Запоріжжя. ️Увага, Хортицький район

З метою забезпечення засобами захисту у разі можливих змін радіаційного фону організовується видача мешканцям району препарату "Калій Йодид" до захисту щитоподібної залози.
Востаннє редагувалось GALeon в Чет 25 сер, 2022 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:23

  Евгений Н. написав:Что делали порохоботы с 2014 по 2019 для завершения войны? У них было достаточно времени и власти проявить себя. Пришли с лозунгами завершить войну за 2 недели, а потом 5 лет так и просидели.

Тобто Порошенко взяв крану в кризі, не втратив території, більш-менш навів порядок.
А Зеленський отримав розвиваючу країну(подивіться на ріст зарплати, на ріст ВВП) і втратив 16% території.

Але "порохоботы просто просидели, а зеленоботы герои, защищают Родину"! :D :D :D :D
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Со дня начала российского вторжения прошло уже полгода. Британская газета The Guardian обнародовала пять прогнозов на следующие шесть месяцев войны.

Война, вероятно, продлится по крайней мере год, но фактически зашла в тупик, и ее интенсивность уменьшается. Весна может быть временем для нового наступления - каждая сторона захочет пополнить запасы и подготовиться к тому, что, вероятно, станет еще одним сезоном войны

Украина хотела бы вернуть себе Херсон, но пока у нее недостаточно возможностей, чтобы оттеснить РФ. Киев изменил свою стратегию на нанесение дальнобойных ракетных ударов и дерзкие рейды спецназа на российские базы в глубоком тылу.

Зима ускорит новый кризис беженцев и создаст возможность для тех, кто сможет подготовиться лучше всего.
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Human Rights Watch: Украина - единственная страна, где применяют кассетные боеприпасы
На сегодняшний день Украина - единственная в мире страна, на территории которой применяются кассетные боеприпасы.
...
По их данным, российская армия использовала на войне кассетные боеприпасы сотни раз, затронув как минимум 10 из 24 областей Украины.

Не Украина - единственная страна, на территории которой применяются кассетные боеприпасы

А РФ - единственная в мире страна, которая на территории Украины применяет кассетные боеприпасы
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:32

  Евгений Н. написав:Так что нет необходимости воспевать оды одному, осуждая при этом другого.

Действительно, перестаньте воспевать Зеленского и осуждать Порошенко
Вообще, отцепитесь от Порошенко

И не манипулируйте Януковичем - это грубо, мерзко и противно
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:33

  Евгений Н. написав:
  pesikot написав:
  Евгений Н. написав:Чтобы эти договора "реально работали", должно быть жестокое наказание за их нарушения. Настолько жестокое, чтобы при одной только мысли о нарушении такого договора безудержно ссались в штаны те кто подумывает его нарушить.

За всё хорошее против всего плохого

Вот в Украине действуют высокие штрафы за вождение в пьяном виде и немало таких, кого это не останавливает.

Поэтому не может существовать такого наказания, чтобы не нарушали договора
Вернись в реальность из мира розовых пони


Штраф это не жестокое наказание.

Ты не читаешь, ты пишешь
Научись читать, а уже потом пиши
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:35

  Евгений Н. написав:
  lapay написав:[
У Януковича реальний строк за зраду, у Порошенка тільки хвороблива порохоманія Зеленського, а не реальні карні справи.


Про Яныка то был стеб, возможно вы не поняли.


Шутки уже закончились с 24.02.2022
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Российская журналистка показала правду про Бучу

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:39

  andrijk777 написав:Тобто Порошенко взяв крану в кризі, не втратив території, більш-менш навів порядок.
А Зеленський отримав розвиваючу країну(подивіться на ріст зарплати, на ріст ВВП) і втратив 16% території.

Ну по цiй вашiй логiцi Крав, Куч, Ющ взалi красавчиками виглядають, так як при них не було нi вiйни, нi втрати територiй, ВВП росло. Я зовсiм не спецiалiст, але менi здається кожен з них вклав частку у те, що маємо(чи чого не маємо) зараз.

  andrijk777 написав:Але "порохоботы просто просидели, а зеленоботы герои, защищают Родину"! :D :D :D :D

Захищають герої без будь-якої приналежності в минулому, навіть прихильники багатьох минулих партій, не тільки порох і зе. Слава Україні і всім героям!
Евгений Н.
 
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