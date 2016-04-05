Додано: Чет 25 сер, 2022 16:18

Ще про причини війни:





стаття з інету:

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Мова на задвірках

Юрій Винничук



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У нас війна з 2014 року, а ворожі товари траплялися на кожному кроці ще донедавна. Наші супермаркети були захаращені білоруськими і чекістанськими продуктами, а ще більше їхніми дистриб’юторами. Пиво з Польщі, Німеччини, Бельгії, а дистриб’ютор звідти!!! Хто пояснить, яка логістика гнати польське пиво до Львова з Нижнього, вибачте, Новгорода?

Війна йшла, люди гинули, а ковбаса «московська», сир «російський», пиво «жигулівське» нікуди не ділися. Вони й досі є. Купив я ковбасу «бандерівську», але на наліпці з ціною фігурувала все та ж «московська».

Коли в одному супермаркеті до італійського вина додавали бонус – білоруські чіпси – я відмовився їх купувати. Касирка сказала «я вас розумію, але мушу пробити по 1 копійці».

Окрема тема русифіковані імена: Альона, Маша, Катя, Вєра, Надєжда, Діма, Катріна, Крістіна, Анжела, Міша і Руслан зі Свєтою туди ж – ви всі тихо і цілеспрямовано планомірно притягували рускій мір.

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І про неприйнятне й (не)можливе.



стаття в УТ:

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Росії ніщо не заважає ані скоїти ядерний теракт, ані тимчасово «приєднати» окуповані території. І вони навіть можуть вдатися до чогось подібного згодом. Однак для Росії важливіший страх. І перераховане – два останні аргументи, якими вона ще може його в когось викликати. Однак якщо вона вдасться? Щодо ядерних інцидентів, то цікаво, як до цього поставляться у Тегерані, Пекіні та Делі – десь нібито «союзних», а десь «нейтральних» до Москви столицях? Для них це означатиме повний крах основ їхньої ж міжнародної політики у відносинах з сусідами. Якщо простіше, то такий факт дійсно зробить війну в Україні унікальною для всього світу просто тому, що ядерну зброю застосують вперше після Другої світової. Якщо ж Україна не припинить спротив навіть тоді (а саме так і буде), то це просто спалить ключову гарантію збереження режиму в Москві. Історія з «приєднанням» і «референдумами» працює рівно так само.

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стаття в УП:

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Зазначається, що Гокенгалл уважно стежить за можливим застосуванням Росією ядерної зброї. На його думку, це малоймовірно, та ймовірність використання може змінитись, якщо зміниться динаміка поля бою.

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