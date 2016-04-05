Евгений Н. написав:Что делали порохоботы с 2014 по 2019 для завершения войны? У них было достаточно времени и власти проявить себя. Пришли с лозунгами завершить войну за 2 недели, а потом 5 лет так и просидели.
Якщо бути точними у формулюваннях, то Порошенко говорив про закінчення АТО, а не війни. І якби не зовнішня агресія, то якщо би не за два тижні то за два місяці було би по всьому.
Юрій Бірюков. Він зазначив, що між військовими частинами, які спускалися зверху через Дебальцеве, Вуглегірськ, і тими частинами, які піднімалися знизу через Іловайськ, залишалося 20 або 30 кілометрів — саме стільки їм не вистачало, щоб з'єднатися й повністю відрізати Донецьк. І тоді б, власне, все й закінчилося. "Але тоді Російська Федерація увійшла на нашу територію. Відкрита, відверта агресія Російської Федерації. Ну, вибачте, закінчити АТО за кілька тижнів або протистояти РФ — це різні речі! Адже в травні, в квітні 2014 року ми не могли собі навіть уявити нічого подібного! Спочатку ніхто ж не міг повірити, що Росія буде постачати зброю", - наголосив радник Порошенка. Тому в квітні 2014 року обіцяти, продовжив Бірюков, що війна закінчиться за кілька тижнів — так, можна було. Точніше, не війна, а АТО, коли на той момент це було щось незрозуміле. "У нас не було розвідки, у нас не було армії, у нас не було розуміння, що взагалі там відбувається. Тобто там якісь ніби сепаратисти... Але якщо це на рівні "якісь там сепаратисти" в кількості кількох тисяч осіб, яких, ну, зрозуміло, негласно якось Росія підтримує — це одна історія. А коли туди входить кілька батальонно-тактичних груп — це вже зовсім інша історія" https://www.unian.ua/war/1812601-u-poro ... rotsi.html
pesikot написав:Не Украина - единственная страна, на территории которой применяются кассетные боеприпасы
А РФ - единственная в мире страна, которая на территории Украины применяет кассетные боеприпасы
Оригінальний заголовок на hrw.org: Growing Civilian Toll from Russian Cluster Munition Attacks
Але формулювання "Україна - єдина в світі країна, на терріторії якої" і тд в тексті також згадується, тому що "Ukrainian forces also appear to have used cluster munitions rockets on at least two occasions." Все інше про рашку.
andrijk777 написав:Тобто Порошенко взяв крану в кризі, не втратив території, більш-менш навів порядок. А Зеленський отримав розвиваючу країну(подивіться на ріст зарплати, на ріст ВВП) і втратив 16% території.
Ну по цiй вашiй логiцi Крав, Куч, Ющ взалi красавчиками виглядають, так як при них не було нi вiйни, нi втрати територiй, ВВП росло. Я зовсiм не спецiалiст, але менi здається кожен з них вклав частку у те, що маємо(чи чого не маємо) зараз.
В Евросоюзе кризис, но кризис не того формата, как говорят в РФ, что ЕС развалиться. Нет
В ЕС всё чаще слышен голос не старой Европы, в лице Германии и Франции А новой Европы, в лице Польши и стран Балтии И Украины, которая показала, что "вторая армия мира" даже не 22-я армия мира
Британия, хоть и вышла из ЕС, благодаря brexit, но сумела из этого получить преимущество. Преимущество не согласовывать свои действия с ЕС, в лице старой Европы И помогать Украине, совместно с США и Польшей
Волнует ли это старую Европу ? Да офигеть как волнует Потому как, деньги от РФ уже проедены, а позор остаётся на многие годы
Всё таки Раневская была гениальна в своей этой фразе
... У нас війна з 2014 року, а ворожі товари траплялися на кожному кроці ще донедавна. Наші супермаркети були захаращені білоруськими і чекістанськими продуктами, а ще більше їхніми дистриб’юторами. Пиво з Польщі, Німеччини, Бельгії, а дистриб’ютор звідти!!! Хто пояснить, яка логістика гнати польське пиво до Львова з Нижнього, вибачте, Новгорода? Війна йшла, люди гинули, а ковбаса «московська», сир «російський», пиво «жигулівське» нікуди не ділися. Вони й досі є. Купив я ковбасу «бандерівську», але на наліпці з ціною фігурувала все та ж «московська». Коли в одному супермаркеті до італійського вина додавали бонус – білоруські чіпси – я відмовився їх купувати. Касирка сказала «я вас розумію, але мушу пробити по 1 копійці». Окрема тема русифіковані імена: Альона, Маша, Катя, Вєра, Надєжда, Діма, Катріна, Крістіна, Анжела, Міша і Руслан зі Свєтою туди ж – ви всі тихо і цілеспрямовано планомірно притягували рускій мір.
Согласен. Сюда же можно добавить риторические вопросы целесообразности Роттердама+ и нынешней торговли-транзита нефти-газа.
Есть ещё моменты помельче, но можно начать хотя бы с этих (чем польское пиво через московского дистрибьютора в Украине отличается от "перепакованного" газа?)
Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
ага, так само, як заборонили по криму
Все залежить від реакції хйла. Згадайте його хамські грудневі ультиматуми або такі ж погрози Заходу на початку війни, після яких амери та стара європа наклали в штани.