Чет 25 сер, 2022

А РФ - единственная в мире страна, которая на территории Украины применяет кассетные боеприпасы Не Украина - единственная страна, на территории которой применяются кассетные боеприпасыА РФ - единственная в мире страна, которая на территории Украины применяет кассетные боеприпасы

Оригінальний заголовок на hrw.org:Growing Civilian Toll from Russian Cluster Munition AttacksАле формулювання "Україна - єдина в світі країна, на терріторії якої" і тд в тексті також згадується, тому що "Ukrainian forces also appear to have used cluster munitions rockets on at least two occasions."Все інше про рашку.