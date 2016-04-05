Юрій Бірюков.Він зазначив, що між військовими частинами, які спускалися зверху через Дебальцеве, Вуглегірськ, і тими частинами, які піднімалися знизу через Іловайськ, залишалося 20 або 30 кілометрів — саме стільки їм не вистачало, щоб з'єднатися й повністю відрізати Донецьк. І тоді б, власне, все й закінчилося."Але тоді Російська Федерація увійшла на нашу територію. Відкрита, відверта агресія Російської Федерації. Ну, вибачте, закінчити АТО за кілька тижнів або протистояти РФ — це різні речі! Адже в травні, в квітні 2014 року ми не могли собі навіть уявити нічого подібного! Спочатку ніхто ж не міг повірити, що Росія буде постачати зброю", - наголосив радник Порошенка.Тому в квітні 2014 року обіцяти, продовжив Бірюков, що війна закінчиться за кілька тижнів — так, можна було. Точніше, не війна, а АТО, коли на той момент це було щось незрозуміле."У нас не було розвідки, у нас не було армії, у нас не було розуміння, що взагалі там відбувається. Тобто там якісь ніби сепаратисти... Але якщо це на рівні "якісь там сепаратисти" в кількості кількох тисяч осіб, яких, ну, зрозуміло, негласно якось Росія підтримує — це одна історія. А коли туди входить кілька батальонно-тактичних груп — це вже зовсім інша історія"