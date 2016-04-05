Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
ага, так само, як заборонили по криму
Все залежить від реакції хйла. Згадайте його хамські грудневі ультиматуми або такі ж погрози Заходу на початку війни, після яких амери та стара європа наклали в штани.
Так "наклали", що зараз підтримують Україну Щось Ви від ЛАД недалеко відійшли
Bobua написав:Ще про причини війни: Юрій Винничук ... У нас війна з 2014 року, а ворожі товари траплялися на кожному кроці ще донедавна. Наші супермаркети були захаращені білоруськими і чекістанськими продуктами, а ще більше їхніми дистриб’юторами. Пиво з Польщі, Німеччини, Бельгії, а дистриб’ютор звідти!!! Хто пояснить, яка логістика гнати польське пиво до Львова з Нижнього, вибачте, Новгорода?
Логістика (чи просто логіка) дуже проста - з точки зору Заходу. Він систематично і цілеспрямовано робив з рф такого собі "регіонального лідера" та навіть більше - "смотрящего" за країнами экс-срср. Яким був радянський союз за часів ВД та СЕВ. Заводив багатосотмільярні івестиції і відкривав підприємства відомих брендів, продукція яких маркирувалася як "сделано в рф".
Так їм набагато простіше. В тому числі і експортувати через рф. Та ще простіше, коли є багаторічний правитель із стабільною політикою. А отут Захід міцно прорахувався.
Нидерландский город Гаага будет просить временное исключение из санкций ЕС против России, поскольку он пытается вовремя найти замену контракта с российским поставщиком газа "Газпромом".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Пивной концерн Carlsberg заявил, что может значительно сократить или прекратить производство пива в Польше из-за дефицита сжиженного углекислого газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Беату Пташинскую-Единак, спикер подразделения компании в Польше. Остановка обусловлена остановкой производства на крупнейших химических заводах страны из-за рекордных цен на природный газ. Акции Carlsberg упали на 2,6% в Копенгагене, продолжив предварительные потери.
Гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун после ракетного удара России по железнодорожной станции в Днепропетровской области, в результате которого погибли 25 человек, призвала "все стороны" соблюдать международное право. "Я действительно шокирована ударами, которые вчера убили и нанесли ранения мирным жителям вблизи железнодорожной станции в Чаплино, что в центральной Украине. Дети были убиты во время этой атаки, и они погибли в безопасных местах, в своих домах или во время путешествия со своими семьями. Да, они должны были быть в безопасности, а они не были" - заявила Браун. "Все стороны без исключения должны уважать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о сохранении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, чтобы они были защищены, их дома сохранены, а основные услуги продолжали предоставляться", - говорится в заявлении. Следует отметить, что заявление Дениз Браун фактически приравнивает Украину к России и в определенной степени напоминает скандальный отчет правозащитной организации Amnesty International
Інтервєю Ющенко: Я переконаний, що велика провина за те, що створений Путін із фашистською політикою на Сході Європи – це заслуга європейської політики, яка вскормлювала його дуже рясними грішми. А Путін взамін запропонував Європі корупційний інтернаціонал, який привів до того, що кожен п'ятий чи третій політик, який закінчує кар'єру на Заході, зразу їде в Газпром, трудову книжку здає. Або коли в 2008 році відбувається окупація Грузії, а через декілька місяців підписується угода Північний потік-1! Як це може вкластися в голову? Демократія, свободи, добро і фашист, якому ви даєте карт-бланш! Як у 14-му році окуповується Крим, Донбас, а через декілька місяців підписується перший документ про Північний потік-2! Або коли приймаються санкції по неможливості торгівлі з Путіним, з Росією, по товарах подвійного і мілітарного призначення, а німці ще постачають 3 чи 4 роки після цього нічні приціли, прибори нічного бачення, причому на сотні мільйонів доларів. Те саме робе Франція.
Россия продолжает поставлять в Соединенные Штаты товары стоимостью более миллиарда долларов в месяц – несмотря на наложенные на РФ санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину торговля отдельными товарами продолжается. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале АР.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 25 сер, 2022 20:44, всього редагувалось 2 разів.
Starikan написав:Логістика (чи просто логіка) дуже проста - з точки зору Заходу. Він систематично і цілеспрямовано робив з рф такого собі "регіонального лідера" та навіть більше - "смотрящего" за країнами экс-срср. Яким був радянський союз за часів ВД та СЕВ. Заводив багатосотмільярні інвестиції і відкривав підприємства відомих брендів, продукція яких маркирувалася як "сделано в рф".
Так їм набагато простіше. В тому числі і експортувати через рф. Та ще простіше, коли є багаторічний правитель із стабільною політикою. А отут Захід міцно прорахувався.
Тепер вони почали роботу над помилками. Вирішили посунути ̶с̶в̶и̶н̶ю̶ ̶в̶і̶д̶ ̶к̶о̶р̶и̶т̶а̶ русню від ЄС. Перші кроки стосуються мови, тобто "язика" - десь обмежують, а десь і прибирають. Напр., із останніх новин: "Інформація на сайті президента Латвії Егіла Левітса president.lv тепер надаватиметься лише латиською та англійською мовами, а російська версія була прибрана."https://ua.news/ua/world/nikomu-ne-nuzhna-s-sajta-prezidenta-latvii-ubrali-rossijskuyu-versiyu Раніше прибрали навчання у вузах рос.мовою та обмежили ділове спілкування. А шо таке? "Язик" же ні на що не впливає, правда, ЛАД?
Starikan написав:Логістика (чи просто логіка) дуже проста - з точки зору Заходу. Він систематично і цілеспрямовано робив з рф такого собі "регіонального лідера" та навіть більше - "смотрящего" за країнами экс-срср. Яким був радянський союз за часів ВД та СЕВ. Заводив багатосотмільярні інвестиції і відкривав підприємства відомих брендів, продукція яких маркирувалася як "сделано в рф". Так їм набагато простіше. В тому числі і експортувати через рф. Та ще простіше, коли є багаторічний правитель із стабільною політикою. А отут Захід міцно прорахувався.
Тепер вони почали роботу над помилками. Вирішили посунути ̶с̶в̶и̶н̶ю̶ ̶в̶і̶д̶ ̶к̶о̶р̶и̶т̶а̶ русню від ЄС. Перші кроки стосуються мови, тобто "язика" - десь обмежують, а десь і прибирають. Напр., із останніх новин: "Інформація на сайті президента Латвії Егіла Левітса president.lv тепер надаватиметься лише латиською та англійською мовами, а російська версія була прибрана."https://ua.news/ua/world/nikomu-ne-nuzhna-s-sajta-prezidenta-latvii-ubrali-rossijskuyu-versiyu Раніше прибрали навчання у вузах рос.мовою та обмежили ділове спілкування. А шо таке? "Язик" же ні на що не впливає, правда, ЛАД?
То прибалти. А амери та стара європа вважають, що є "поганий путін та 140 млн хороших росіян", яких не можна ображати.