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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2134213521362137>
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:04

  Starikan написав:
  sashaqbl написав:
  Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
ага, так само, як заборонили по криму

Все залежить від реакції хйла. Згадайте його хамські грудневі ультиматуми або такі ж погрози Заходу на початку війни, після яких амери та стара європа наклали в штани.

Так "наклали", що зараз підтримують Україну
Щось Ви від ЛАД недалеко відійшли
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:09

  Bobua написав:Ще про причини війни:
Юрій Винничук
...
У нас війна з 2014 року, а ворожі товари траплялися на кожному кроці ще донедавна. Наші супермаркети були захаращені білоруськими і чекістанськими продуктами, а ще більше їхніми дистриб’юторами. Пиво з Польщі, Німеччини, Бельгії, а дистриб’ютор звідти!!! Хто пояснить, яка логістика гнати польське пиво до Львова з Нижнього, вибачте, Новгорода?

Логістика (чи просто логіка) дуже проста - з точки зору Заходу.
Він систематично і цілеспрямовано робив з рф такого собі "регіонального лідера" та навіть більше - "смотрящего" за країнами экс-срср. Яким був радянський союз за часів ВД та СЕВ.
Заводив багатосотмільярні івестиції і відкривав підприємства відомих брендів, продукція яких маркирувалася як "сделано в рф".

Так їм набагато простіше. В тому числі і експортувати через рф.
Та ще простіше, коли є багаторічний правитель із стабільною політикою. А отут Захід міцно прорахувався.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:16

pesikot Тебе лечиться надо! В игнор!

А по суті - так, я вважаю, що Захід своєю політикою вигодував як хйло, так і китайців.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 25 сер, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:21

  Starikan написав:pesikot
Пошел на х_й, истеричка!
Тебе лечиться надо!

И это я истеричка ?
Starikan, может истеричка это ты ?
Угомонись уже, выехал - молодец

Не переноси собственые страхи на других

PS. ты меня отправил в чёрный список. Тогда какого ты мне что-то писал ?
Ты проспись, будет желание, с твоей стороны, потом поговорим
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:36

Нидерландский город Гаага будет просить временное исключение из санкций ЕС против России, поскольку он пытается вовремя найти замену контракта с российским поставщиком газа "Газпромом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Пивной концерн Carlsberg заявил, что может значительно сократить или прекратить производство пива в Польше из-за дефицита сжиженного углекислого газа.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Беату Пташинскую-Единак, спикер подразделения компании в Польше.
Остановка обусловлена остановкой производства на крупнейших химических заводах страны из-за рекордных цен на природный газ. Акции Carlsberg упали на 2,6% в Копенгагене, продолжив предварительные потери.
Гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун после ракетного удара России по железнодорожной станции в Днепропетровской области, в результате которого погибли 25 человек, призвала "все стороны" соблюдать международное право.
"Я действительно шокирована ударами, которые вчера убили и нанесли ранения мирным жителям вблизи железнодорожной станции в Чаплино, что в центральной Украине. Дети были убиты во время этой атаки, и они погибли в безопасных местах, в своих домах или во время путешествия со своими семьями. Да, они должны были быть в безопасности, а они не были" - заявила Браун.
"Все стороны без исключения должны уважать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о сохранении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, чтобы они были защищены, их дома сохранены, а основные услуги продолжали предоставляться", - говорится в заявлении.
Следует отметить, что заявление Дениз Браун фактически приравнивает Украину к России и в определенной степени напоминает скандальный отчет правозащитной организации Amnesty International

Інтервєю Ющенко:
Я переконаний, що велика провина за те, що створений Путін із фашистською політикою на Сході Європи – це заслуга європейської політики, яка вскормлювала його дуже рясними грішми. А Путін взамін запропонував Європі корупційний інтернаціонал, який привів до того, що кожен п'ятий чи третій політик, який закінчує кар'єру на Заході, зразу їде в Газпром, трудову книжку здає.
Або коли в 2008 році відбувається окупація Грузії, а через декілька місяців підписується угода Північний потік-1! Як це може вкластися в голову? Демократія, свободи, добро і фашист, якому ви даєте карт-бланш! Як у 14-му році окуповується Крим, Донбас, а через декілька місяців підписується перший документ про Північний потік-2!
Або коли приймаються санкції по неможливості торгівлі з Путіним, з Росією, по товарах подвійного і мілітарного призначення, а німці ще постачають 3 чи 4 роки після цього нічні приціли, прибори нічного бачення, причому на сотні мільйонів доларів. Те саме робе Франція.

Россия продолжает поставлять в Соединенные Штаты товары стоимостью более миллиарда долларов в месяц – несмотря на наложенные на РФ санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину торговля отдельными товарами продолжается.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале АР.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 25 сер, 2022 20:44, всього редагувалось 2 разів.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:44

  Starikan написав:
Нидерландский город Гаага будет просить временное исключение из санкций ЕС против России, поскольку он пытается вовремя найти замену контракта с российским поставщиком газа "Газпромом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.



Власти Гааги хотят временного освобождения от санкций ЕС против РФ
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Об этом пишет Европейская правда ссылаясь на саму себя.
Круг замкнулся

Может кому-то стоит подумать о том, что он постит
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:50

  Starikan написав:Логістика (чи просто логіка) дуже проста - з точки зору Заходу.
Він систематично і цілеспрямовано робив з рф такого собі "регіонального лідера" та навіть більше - "смотрящего" за країнами экс-срср. Яким був радянський союз за часів ВД та СЕВ.
Заводив багатосотмільярні інвестиції і відкривав підприємства відомих брендів, продукція яких маркирувалася як "сделано в рф".

Так їм набагато простіше. В тому числі і експортувати через рф.
Та ще простіше, коли є багаторічний правитель із стабільною політикою. А отут Захід міцно прорахувався.


Тепер вони почали роботу над помилками. Вирішили посунути ̶с̶в̶и̶н̶ю̶ ̶в̶і̶д̶ ̶к̶о̶р̶и̶т̶а̶ русню від ЄС. Перші кроки стосуються мови, тобто "язика" - десь обмежують, а десь і прибирають. Напр., із останніх новин:
"Інформація на сайті президента Латвії Егіла Левітса president.lv тепер надаватиметься лише латиською та англійською мовами, а російська версія була прибрана."https://ua.news/ua/world/nikomu-ne-nuzhna-s-sajta-prezidenta-latvii-ubrali-rossijskuyu-versiyu
Раніше прибрали навчання у вузах рос.мовою та обмежили ділове спілкування.
А шо таке? "Язик" же ні на що не впливає, правда, ЛАД? :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:01

  fler написав:
  Starikan написав:Логістика (чи просто логіка) дуже проста - з точки зору Заходу.
Він систематично і цілеспрямовано робив з рф такого собі "регіонального лідера" та навіть більше - "смотрящего" за країнами экс-срср. Яким був радянський союз за часів ВД та СЕВ.
Заводив багатосотмільярні інвестиції і відкривав підприємства відомих брендів, продукція яких маркирувалася як "сделано в рф".
Так їм набагато простіше. В тому числі і експортувати через рф.
Та ще простіше, коли є багаторічний правитель із стабільною політикою. А отут Захід міцно прорахувався.
Тепер вони почали роботу над помилками. Вирішили посунути ̶с̶в̶и̶н̶ю̶ ̶в̶і̶д̶ ̶к̶о̶р̶и̶т̶а̶ русню від ЄС. Перші кроки стосуються мови, тобто "язика" - десь обмежують, а десь і прибирають. Напр., із останніх новин:
"Інформація на сайті президента Латвії Егіла Левітса president.lv тепер надаватиметься лише латиською та англійською мовами, а російська версія була прибрана."https://ua.news/ua/world/nikomu-ne-nuzhna-s-sajta-prezidenta-latvii-ubrali-rossijskuyu-versiyu
Раніше прибрали навчання у вузах рос.мовою та обмежили ділове спілкування.
А шо таке? "Язик" же ні на що не впливає, правда, ЛАД? :mrgreen:

То прибалти.
А амери та стара європа вважають, що є "поганий путін та 140 млн хороших росіян", яких не можна ображати.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:10

  Starikan написав:То прибалти. А амери та стара європа вважають, що є "поганий путін та 140 млн хороших росіян", яких не можна ображати.

Прийміть заспокійливе і ідіть спати.
Добре, що більшість синів Неньки - козаки, а не кізяки 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:15

Не пройшло і півроку, але краще пізно, ніж ніколи

США мають намір притягти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
fler
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