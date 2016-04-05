|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 25 сер, 2022 20:36
fler написав:
США мають намір притягти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?
Востаннє редагувалось Starikan
в Чет 25 сер, 2022 20:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18878
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2435 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 20:38
ТИХИЙ написав: Starikan написав:
То прибалти. А амери та стара європа вважають, що є "поганий путін та 140 млн хороших росіян", яких не можна ображати.
Прийміть заспокійливе і ідіть спати.
Добре, що більшість синів Неньки - козаки, а не кізяки
Козаче, ви на фронті, чи якось особисто підтримуєте ВСУ?
Спати мені ще рано, я в Америці
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18878
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2435 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 21:24
Starikan написав: fler написав:
США мають намір притягти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?
Зустрілися двоє друзів.
Перший каже: Був учора в зоопарку.
Другий: Ну і як?
Перший: Бачив слона, ведмедя, вовка, яка.
Другий: І як як?
Перший: як як як...
Сподіваюся, що відповідь на ваше запитання ви знайшли тут поміж строк
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3174
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1214 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|101249
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|462535
|
|
|1
|3682
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|