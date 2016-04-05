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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2134213521362137
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:36

  fler написав:США мають намір притягти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 25 сер, 2022 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:38

  ТИХИЙ написав:
  Starikan написав: То прибалти. А амери та стара європа вважають, що є "поганий путін та 140 млн хороших росіян", яких не можна ображати.
Прийміть заспокійливе і ідіть спати.
Добре, що більшість синів Неньки - козаки, а не кізяки 8)

Козаче, ви на фронті, чи якось особисто підтримуєте ВСУ?
Спати мені ще рано, я в Америці
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:24

Як як як

  Starikan написав:
  fler написав:США мають намір притягти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?


Зустрілися двоє друзів.
Перший каже: Був учора в зоопарку.
Другий: Ну і як?
Перший: Бачив слона, ведмедя, вовка, яка.
Другий: І як як?
Перший: як як як...

Сподіваюся, що відповідь на ваше запитання ви знайшли тут поміж строк :wink:
fler
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