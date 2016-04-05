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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2134213521362137
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:36

  fler написав:США мають намір притягти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 25 сер, 2022 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:38

  ТИХИЙ написав:
  Starikan написав: То прибалти. А амери та стара європа вважають, що є "поганий путін та 140 млн хороших росіян", яких не можна ображати.
Прийміть заспокійливе і ідіть спати.
Добре, що більшість синів Неньки - козаки, а не кізяки 8)

Козаче, ви на фронті, чи якось особисто підтримуєте ВСУ?
Спати мені ще рано, я в Америці
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:24

Як як як

  Starikan написав:
  fler написав:США мають намір притягти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?


Зустрілися двоє друзів.
Перший каже: Був учора в зоопарку.
Другий: Ну і як?
Перший: Бачив слона, ведмедя, вовка, яка.
Другий: І як як?
Перший: як як як...

Сподіваюся, що відповідь на ваше запитання ви знайшли тут поміж строк :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?
Там де велика Америка. то взагалі не смішно.
Лукавий повторить долю Усами Б.Л. і все.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 22:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Інтерв'ю | 13 артилеристів, які втримали Київ. Розповідь Героя України Василя Боєчка.
https://www.liga.net/ua/politics/interv ... ya-boechko
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 23:12

  Goodman написав:
  Starikan написав:Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?
Там де велика Америка. то взагалі не смішно.
Лукавий повторить долю Усами Б.Л. і все.

Якщо так - це добре.
Але підозрюю, що там напоготові є наступні "крепкие хозяйственники" - щирі друзі хйла. Який сам когось з них і призначить.
А місцевому пролетаріату, окрім дешевих газу-нафти та працюючих мазів-белазів, більш нічого й не потрібно. Їх, звичайно, не можна простити за агресію, але можна зрозуміти - при владі умовних тихановських звичної халяви вже не буде.
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 23:17

  fler написав:
  Starikan написав:Логістика (чи просто логіка) дуже проста - з точки зору Заходу.
Він систематично і цілеспрямовано робив з рф такого собі "регіонального лідера" та навіть більше - "смотрящего" за країнами экс-срср. Яким був радянський союз за часів ВД та СЕВ.
Заводив багатосотмільярні інвестиції і відкривав підприємства відомих брендів, продукція яких маркирувалася як "сделано в рф".

Так їм набагато простіше. В тому числі і експортувати через рф.
Та ще простіше, коли є багаторічний правитель із стабільною політикою. А отут Захід міцно прорахувався.


Тепер вони почали роботу над помилками. Вирішили посунути ̶с̶в̶и̶н̶ю̶ ̶в̶і̶д̶ ̶к̶о̶р̶и̶т̶а̶ русню від ЄС. Перші кроки стосуються мови, тобто "язика" - десь обмежують, а десь і прибирають. Напр., із останніх новин:
"Інформація на сайті президента Латвії Егіла Левітса president.lv тепер надаватиметься лише латиською та англійською мовами, а російська версія була прибрана."https://ua.news/ua/world/nikomu-ne-nuzhna-s-sajta-prezidenta-latvii-ubrali-rossijskuyu-versiyu
Раніше прибрали навчання у вузах рос.мовою та обмежили ділове спілкування.
А шо таке? "Язик" же ні на що не впливає, правда, ЛАД? :mrgreen:


Якщо ладу не підправлять методичку, значить все так.
Якщо ж підправлять - заявить про ще одну "антиросію".
Чи про країни НАТО так говорити не можна, ладе?
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