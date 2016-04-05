Starikan написав:Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?
Там де велика Америка. то взагалі не смішно. Лукавий повторить долю Усами Б.Л. і все.
Якщо так - це добре. Але підозрюю, що там напоготові є наступні "крепкие хозяйственники" - щирі друзі хйла. Який сам когось з них і призначить. А місцевому пролетаріату, окрім дешевих газу-нафти та працюючих мазів-белазів, більш нічого й не потрібно. Їх, звичайно, не можна простити за агресію, але можна зрозуміти - при владі умовних тихановських звичної халяви вже не буде.
Starikan написав:Логістика (чи просто логіка) дуже проста - з точки зору Заходу. Він систематично і цілеспрямовано робив з рф такого собі "регіонального лідера" та навіть більше - "смотрящего" за країнами экс-срср. Яким був радянський союз за часів ВД та СЕВ. Заводив багатосотмільярні інвестиції і відкривав підприємства відомих брендів, продукція яких маркирувалася як "сделано в рф".
Так їм набагато простіше. В тому числі і експортувати через рф. Та ще простіше, коли є багаторічний правитель із стабільною політикою. А отут Захід міцно прорахувався.
Тепер вони почали роботу над помилками. Вирішили посунути ̶с̶в̶и̶н̶ю̶ ̶в̶і̶д̶ ̶к̶о̶р̶и̶т̶а̶ русню від ЄС. Перші кроки стосуються мови, тобто "язика" - десь обмежують, а десь і прибирають. Напр., із останніх новин: "Інформація на сайті президента Латвії Егіла Левітса president.lv тепер надаватиметься лише латиською та англійською мовами, а російська версія була прибрана."https://ua.news/ua/world/nikomu-ne-nuzhna-s-sajta-prezidenta-latvii-ubrali-rossijskuyu-versiyu Раніше прибрали навчання у вузах рос.мовою та обмежили ділове спілкування. А шо таке? "Язик" же ні на що не впливає, правда, ЛАД?
Якщо ладу не підправлять методичку, значить все так. Якщо ж підправлять - заявить про ще одну "антиросію". Чи про країни НАТО так говорити не можна, ладе?