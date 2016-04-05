Starikan написав:Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?
Там де велика Америка. то взагалі не смішно. Лукавий повторить долю Усами Б.Л. і все.
Якщо так - це добре. Але підозрюю, що там напоготові є наступні "крепкие хозяйственники" - щирі друзі хйла. Який сам когось з них і призначить. А місцевому пролетаріату, окрім дешевих газу-нафти та працюючих мазів-белазів, більш нічого й не потрібно. Їх, звичайно, не можна простити за агресію, але можна зрозуміти - при владі умовних тихановських звичної халяви вже не буде.
Starikan написав:Логістика (чи просто логіка) дуже проста - з точки зору Заходу. Він систематично і цілеспрямовано робив з рф такого собі "регіонального лідера" та навіть більше - "смотрящего" за країнами экс-срср. Яким був радянський союз за часів ВД та СЕВ. Заводив багатосотмільярні інвестиції і відкривав підприємства відомих брендів, продукція яких маркирувалася як "сделано в рф".
Так їм набагато простіше. В тому числі і експортувати через рф. Та ще простіше, коли є багаторічний правитель із стабільною політикою. А отут Захід міцно прорахувався.
Тепер вони почали роботу над помилками. Вирішили посунути ̶с̶в̶и̶н̶ю̶ ̶в̶і̶д̶ ̶к̶о̶р̶и̶т̶а̶ русню від ЄС. Перші кроки стосуються мови, тобто "язика" - десь обмежують, а десь і прибирають. Напр., із останніх новин: "Інформація на сайті президента Латвії Егіла Левітса president.lv тепер надаватиметься лише латиською та англійською мовами, а російська версія була прибрана."https://ua.news/ua/world/nikomu-ne-nuzhna-s-sajta-prezidenta-latvii-ubrali-rossijskuyu-versiyu Раніше прибрали навчання у вузах рос.мовою та обмежили ділове спілкування. А шо таке? "Язик" же ні на що не впливає, правда, ЛАД?
Якщо ладу не підправлять методичку, значить все так. Якщо ж підправлять - заявить про ще одну "антиросію". Чи про країни НАТО так говорити не можна, ладе?
Рашисты продолжают перебрасывать технику через Антоновский мост под Херсоном, несмотря на успешные удары ВСУ по нему.
Об этом рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.
По его словам, мост строили с большим запасом прочности, поэтому он выстоял после ряда точечных обстрелов.
"Здесь либо полностью нужно разрушить мост, таким образом, чтобы не было несколько пролетов, что действительно очень долго затормозит их переброску техники и боекомплекта. Либо нужно четко понимать, что любой обстрел замедляет серьезные продвижения всего на пару дней и мы играем в игру "подстрелили-подлатали", - констатировал Рыженко.
Schmit а мене обурює цей довбаний політик, який заробляє очки на майбутнє своїм балабольством, і при цьому знецінює роботу Золкіна, враховуючи, що Золкін з перших днів війни намагається донести хоч до якоїсь частини росіян правду про цю війну. І не виключено, що саме завдяки одному з його відео мінвійни педерації вперше визнало втрати в цій війні.
Starikan написав:Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще?
Там де велика Америка. то взагалі не смішно. Лукавий повторить долю Усами Б.Л. і все.
Якщо так - це добре. Але підозрюю, що там напоготові є наступні "крепкие хозяйственники" - щирі друзі хйла. Який сам когось з них і призначить. А місцевому пролетаріату, окрім дешевих газу-нафти та працюючих мазів-белазів, більш нічого й не потрібно. Їх, звичайно, не можна простити за агресію, але можна зрозуміти - при владі умовних тихановських звичної халяви вже не буде.
не буде там вже ні "крепкіх хозяйственніков" ні "працюючих мазів-белазів". тому що те .івно аля мази купували тільки україна та рашка. україна їх більше принципово не купуватиме, а рашці вони і так не потрібні, там своє яке не яке є, та і їх економіка і так чим далі тим більше смердіти починає ніж цвісти та пахнути. а бєлази вони і так випускали поштучно (і то %% на 70-80) з імпортних складових і раділи як діти. тепер і цього не буде. і так з усім "працюючим" в білорашці. всіляки мозирі, атланти та інше. а це все означає суттєве скорочення (чи взаналі закриття) виробництва і що білорашний плєбс замість зарплати буде отримавуати порцію лайна у вуха (голову) від вусатого (ч)удака з телевізора. і які б вони там аполітичні не були і як би вони не намагалися відвернутися від всього, що робиться навколо них, рано чи пізно це все змусить їх почати задавати питання вусатому - де гроші і хавка?