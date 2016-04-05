Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:22

Starikan написав: Goodman написав: Starikan написав: Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще? Це взагалі смішно. У міжнародний розшук об'явять, чи як ще? Там де велика Америка. то взагалі не смішно.

Лукавий повторить долю Усами Б.Л. і все. Там де велика Америка. то взагалі не смішно.Лукавий повторить долю Усами Б.Л. і все.

Якщо так - це добре.

Але підозрюю, що там напоготові є наступні "крепкие хозяйственники" - щирі друзі хйла. Який сам когось з них і призначить.

А місцевому пролетаріату, окрім дешевих газу-нафти та працюючих мазів-белазів, більш нічого й не потрібно. Їх, звичайно, не можна простити за агресію, але можна зрозуміти - при владі умовних тихановських звичної халяви вже не буде. Якщо так - це добре.Але підозрюю, що там напоготові є наступні "крепкие хозяйственники" - щирі друзі хйла. Який сам когось з них і призначить.А місцевому пролетаріату, окрім дешевих газу-нафти та працюючих мазів-белазів, більш нічого й не потрібно. Їх, звичайно, не можна простити за агресію, але можна зрозуміти - при владі умовних тихановських звичної халяви вже не буде.

не буде там вже ні "крепкіх хозяйственніков" ні "працюючих мазів-белазів". тому що те .івно аля мази купували тільки україна та рашка. україна їх більше принципово не купуватиме, а рашці вони і так не потрібні, там своє яке не яке є, та і їх економіка і так чим далі тим більше смердіти починає ніж цвісти та пахнути. а бєлази вони і так випускали поштучно (і то %% на 70-80) з імпортних складових і раділи як діти. тепер і цього не буде. і так з усім "працюючим" в білорашці. всіляки мозирі, атланти та інше. а це все означає суттєве скорочення (чи взаналі закриття) виробництва і що білорашний плєбс замість зарплати буде отримавуати порцію лайна у вуха (голову) від вусатого (ч)удака з телевізора. і які б вони там аполітичні не були і як би вони не намагалися відвернутися від всього, що робиться навколо них, рано чи пізно це все змусить їх почати задавати питання вусатому - де гроші і хавка?