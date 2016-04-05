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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2134213521362137
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:05

Як паразитувати на ідеї, вкладаючи в неї копійки: Грім, Сапсан, Борисфен
26 серп 2022 р.
...
За десяток років розробки Україна змінила чотири президенти, але так і не змогла доробити власний "ракетний спис". Сотні обіцянок, години розмов які вилились у ніщо.

Люди завжди намагаються чіплятись за краще. Заголовки про те, що Грім-2/Сапсан застосували то для знищення ворожих ракет, то для удару по Криму є ідеальною темою для привернення уваги та спекуляцій, але, на жаль, мають мало спільного з реальним життям. Так само не мають сенси і суперечки про те, хто з президентів відповідальний за провал, бо відповідь проста: кожен.

https://deepstateua.com/grim-sapsan-borisfien/
yanyura
 
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