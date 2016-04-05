Як паразитувати на ідеї, вкладаючи в неї копійки: Грім, Сапсан, Борисфен 26 серп 2022 р. ... За десяток років розробки Україна змінила чотири президенти, але так і не змогла доробити власний "ракетний спис". Сотні обіцянок, години розмов які вилились у ніщо.
Люди завжди намагаються чіплятись за краще. Заголовки про те, що Грім-2/Сапсан застосували то для знищення ворожих ракет, то для удару по Криму є ідеальною темою для привернення уваги та спекуляцій, але, на жаль, мають мало спільного з реальним життям. Так само не мають сенси і суперечки про те, хто з президентів відповідальний за провал, бо відповідь проста: кожен.