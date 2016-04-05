Як паразитувати на ідеї, вкладаючи в неї копійки: Грім, Сапсан, Борисфен 26 серп 2022 р. ... За десяток років розробки Україна змінила чотири президенти, але так і не змогла доробити власний "ракетний спис". Сотні обіцянок, години розмов які вилились у ніщо.
Люди завжди намагаються чіплятись за краще. Заголовки про те, що Грім-2/Сапсан застосували то для знищення ворожих ракет, то для удару по Криму є ідеальною темою для привернення уваги та спекуляцій, але, на жаль, мають мало спільного з реальним життям. Так само не мають сенси і суперечки про те, хто з президентів відповідальний за провал, бо відповідь проста: кожен.
andrijk777 написав:Нічого це не підтверджує. Не забувайте що США прогнозувала поразку України за тиждень. Так, вони передбачили що війна буде, але з ходом війни абсолютно прорахувались. Зокрема не дали нам зброї до війни. Та й перші місяць-два були "в шоці" від ходу війни. Тому нічого це не підтверджує, ніхто не знає скільки триватиме війна.
Ок, на мою думку, це підтверджує мій прогноз, що війна триватиме довго. Щодо "прорахувалися" - так прорахувалися, кожен помиляється. Та й купу "чорних лебедів" скидати з рахунку не можна. Але все таки, є доволі висока ймовірність, що війна триватиме ще кілька років.