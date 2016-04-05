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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2134213521362137
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:05

Як паразитувати на ідеї, вкладаючи в неї копійки: Грім, Сапсан, Борисфен
26 серп 2022 р.
...
За десяток років розробки Україна змінила чотири президенти, але так і не змогла доробити власний "ракетний спис". Сотні обіцянок, години розмов які вилились у ніщо.

Люди завжди намагаються чіплятись за краще. Заголовки про те, що Грім-2/Сапсан застосували то для знищення ворожих ракет, то для удару по Криму є ідеальною темою для привернення уваги та спекуляцій, але, на жаль, мають мало спільного з реальним життям. Так само не мають сенси і суперечки про те, хто з президентів відповідальний за провал, бо відповідь проста: кожен.

https://deepstateua.com/grim-sapsan-borisfien/
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Нічого це не підтверджує.
Не забувайте що США прогнозувала поразку України за тиждень. Так, вони передбачили що війна буде, але з ходом війни абсолютно прорахувались. Зокрема не дали нам зброї до війни. Та й перші місяць-два були "в шоці" від ходу війни.
Тому нічого це не підтверджує, ніхто не знає скільки триватиме війна.

Ок, на мою думку, це підтверджує мій прогноз, що війна триватиме довго.
Щодо "прорахувалися" - так прорахувалися, кожен помиляється. Та й купу "чорних лебедів" скидати з рахунку не можна. Але все таки, є доволі висока ймовірність, що війна триватиме ще кілька років.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:10

Лад, ви бачили до чого приводить оте ваше "права гаваріть на язикє"??
Попіднімали голови рузькеязічниє чєлюсті.


viewtopic.php?p=5479058#p5479058
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:00

Цікавий огляд:
https://m.youtube.com/watch?v=KQATOJXCa ... mb_rel_end
*Как День Независимости выбесил пропаганду РФ | Хроники информационной войны*

Ківа в рашці в студії -- це якийсь-то сюр.
Було ж таке:
"Korchynskyi Dmytro
МІЙ ДРУГ ІЛЛЯ КИВА

Нині вилили чергову тонну бруду на його голову, тому я хочу розказати те, що знаю сам й свідком чого був.
Ілля Кива брав участь у Революції гідності у складі Правого сектору.
З весни 2014 року, одним з перших, взяв участь у війні на сході.
Очолив батальйон "Полтавщина".
https://uk-ua.facebook.com/chor.komitet ... 939280878/
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:07


"Хто ж цей вовкулака в процесі перетворення?"
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:19

был на даче 3 дня, на праздник, разочарован, что нашей арты практически нет (, слышал приходы града по Степногорску, в 2 захода, 120 миномёты, по нам потом непонятные бахи, где нет или выхода или прилёта, слышал работу снайпера с глушаком, потом пулемёт, СПГ, короче наслушался...в принципе по факту было тише, чем в Запорожье, из прикола - наша дачная собака пошла служить в ВСУ...)))
заказал себе, некое устройство - на вход - 4 ватта ЭЭ, на выходе - 400 ватт ЭЭ, а то с электрикой бывают проблемы, солнца мне на ночь не хватает...
edvardd
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