Як паразитувати на ідеї, вкладаючи в неї копійки: Грім, Сапсан, Борисфен 26 серп 2022 р. ... За десяток років розробки Україна змінила чотири президенти, але так і не змогла доробити власний "ракетний спис". Сотні обіцянок, години розмов які вилились у ніщо.
Люди завжди намагаються чіплятись за краще. Заголовки про те, що Грім-2/Сапсан застосували то для знищення ворожих ракет, то для удару по Криму є ідеальною темою для привернення уваги та спекуляцій, але, на жаль, мають мало спільного з реальним життям. Так само не мають сенси і суперечки про те, хто з президентів відповідальний за провал, бо відповідь проста: кожен.
andrijk777 написав:Нічого це не підтверджує. Не забувайте що США прогнозувала поразку України за тиждень. Так, вони передбачили що війна буде, але з ходом війни абсолютно прорахувались. Зокрема не дали нам зброї до війни. Та й перші місяць-два були "в шоці" від ходу війни. Тому нічого це не підтверджує, ніхто не знає скільки триватиме війна.
Ок, на мою думку, це підтверджує мій прогноз, що війна триватиме довго. Щодо "прорахувалися" - так прорахувалися, кожен помиляється. Та й купу "чорних лебедів" скидати з рахунку не можна. Але все таки, є доволі висока ймовірність, що війна триватиме ще кілька років.
Ківа в рашці в студії -- це якийсь-то сюр. Було ж таке: "Korchynskyi Dmytro МІЙ ДРУГ ІЛЛЯ КИВА
Нині вилили чергову тонну бруду на його голову, тому я хочу розказати те, що знаю сам й свідком чого був. Ілля Кива брав участь у Революції гідності у складі Правого сектору. З весни 2014 року, одним з перших, взяв участь у війні на сході. Очолив батальйон "Полтавщина". https://uk-ua.facebook.com/chor.komitet ... 939280878/
был на даче 3 дня, на праздник, разочарован, что нашей арты практически нет (, слышал приходы града по Степногорску, в 2 захода, 120 миномёты, по нам потом непонятные бахи, где нет или выхода или прилёта, слышал работу снайпера с глушаком, потом пулемёт, СПГ, короче наслушался...в принципе по факту было тише, чем в Запорожье, из прикола - наша дачная собака пошла служить в ВСУ...))) заказал себе, некое устройство - на вход - 4 ватта ЭЭ, на выходе - 400 ватт ЭЭ, а то с электрикой бывают проблемы, солнца мне на ночь не хватает...
Zebra написав:Противотанковые ежики раскиданные по периметру киевской области, по лесам, по полям, оперативно вываленные с самосвалов на дороги, затормозили бы колонны - скупчення стоячих танков - артиллерия поражает на 100%
когда из поставили у нас, в них воткнулась пара легковушек и их сложила...до сраки эти ёжики (так по секрету)
Goodman написав:Ukrainian Штатно ракеты РТ-23 УТТХ были рассчитаны на 15-летний срок эксплуатации и по мере его истечения ракеты были выведены из эксплуатации в 2002—2004 гг -------- Тема Кучми закрита.
движки этих ракет оставили, оттуда берут топливо, перемалывают и пихают в ольху, и даже летает...
Група хакерів продає в Інтернеті секретні військові документи, в яких є дані про сучасні системи озброєння країн НАТО і, імовірно, місії Збройних сил Альянсу в країнах Балтії.
Хакерам вдалося отримати доступ до даних, пов'язаних з великим європейським виробником зброї - MBDA Missile Systems зі штаб-квартирою у Франції. MBDA визнала, що у виставленому на продаж пакеті є належні їй документи, проте запевняє, що у вкрадених файлах не було нічого секретного, передає Бі-бі-сі.
У компанії стверджують, що інформація була викрадена зі зламаного зовнішнього жорсткого диска, додавши, що вона співпрацює з владою Італії, де стався витік.
Zebra написав:Противотанковые ежики раскиданные по периметру киевской области, по лесам, по полям, оперативно вываленные с самосвалов на дороги, затормозили бы колонны - скупчення стоячих танков - артиллерия поражает на 100%
когда из поставили у нас, в них воткнулась пара легковушек и их сложила...до сраки эти ёжики (так по секрету)
Ось такі потрібно було завчасно поставити на дорогах Київської областї і Півдня.