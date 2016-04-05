Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:21
prodigy Не розумію таких відео, якщо вони махінатори то де кримінальні справи? Багаті щасливі люди, що там нового, так, можливо шахрайські схеми і шо толку знімати такі відео, долучайте докази, підозри і тоді пишайтесь своєю роботою.
AlexMotel
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:34
edvardd написав: Zebra написав:
Противотанковые ежики раскиданные по периметру киевской области, по лесам, по полям, оперативно вываленные с самосвалов на дороги, затормозили бы колонны - скупчення стоячих танков - артиллерия поражает на 100%
когда из поставили у нас, в них воткнулась пара легковушек и их сложила...до сраки эти ёжики (так по секрету)
тут, как бы, все очевидно: обломать руки тем, кто делал.
juristkostya
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:38
prodigy написав:
Был уже этот вброс с неделю назад. Вам скучно?
juristkostya
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:02
https://censor.net/ua/photo_news/336337 ... tsenzornet
- набор свежих фотожаб от Цензора. Самая нижняя от моей супруги.
yanyura
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:09
yanyura написав:
фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....
juristkostya
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:15
juristkostya написав: yanyura написав:
фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....
Если вы откроете эту ссылку, то увидите, что так озаглавливает сам Цензор, т.ч. все претензии к нему.
yanyura
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:18
yanyura написав: juristkostya написав: yanyura написав:
фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....
Если вы откроете эту ссылку, то увидите, что так озаглавливает сам Цензор, т.ч. все претензии к нему.
Я понимаю, что вокруг море неучей, но в наших силах не тянуть мракобесие хотя бы сюда.
juristkostya
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