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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2135213621372138
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:21

prodigy
Не розумію таких відео, якщо вони махінатори то де кримінальні справи? Багаті щасливі люди, що там нового, так, можливо шахрайські схеми і шо толку знімати такі відео, долучайте докази, підозри і тоді пишайтесь своєю роботою.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:34

  edvardd написав:
  Zebra написав:Противотанковые ежики раскиданные по периметру киевской области, по лесам, по полям, оперативно вываленные с самосвалов на дороги, затормозили бы колонны - скупчення стоячих танков - артиллерия поражает на 100%

когда из поставили у нас, в них воткнулась пара легковушек и их сложила...до сраки эти ёжики (так по секрету)
тут, как бы, все очевидно: обломать руки тем, кто делал.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:38

  prodigy написав:

Был уже этот вброс с неделю назад. Вам скучно?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:02

https://censor.net/ua/photo_news/336337 ... tsenzornet - набор свежих фотожаб от Цензора. Самая нижняя от моей супруги.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:09

  yanyura написав: фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:15

  juristkostya написав:
  yanyura написав: фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....

Если вы откроете эту ссылку, то увидите, что так озаглавливает сам Цензор, т.ч. все претензии к нему.
yanyura
 
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5
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:18

  yanyura написав:
  juristkostya написав:
  yanyura написав: фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....

Если вы откроете эту ссылку, то увидите, что так озаглавливает сам Цензор, т.ч. все претензии к нему.

Я понимаю, что вокруг море неучей, но в наших силах не тянуть мракобесие хотя бы сюда.
juristkostya
 
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