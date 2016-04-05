prodigy
Не розумію таких відео, якщо вони махінатори то де кримінальні справи? Багаті щасливі люди, що там нового, так, можливо шахрайські схеми і шо толку знімати такі відео, долучайте докази, підозри і тоді пишайтесь своєю роботою.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:21
prodigy
Не розумію таких відео, якщо вони махінатори то де кримінальні справи? Багаті щасливі люди, що там нового, так, можливо шахрайські схеми і шо толку знімати такі відео, долучайте докази, підозри і тоді пишайтесь своєю роботою.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:34
тут, как бы, все очевидно: обломать руки тем, кто делал.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:02
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:09
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:15
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:18
Я понимаю, что вокруг море неучей, но в наших силах не тянуть мракобесие хотя бы сюда.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:54
По моей информации из кремля)) Бортникова убирают с должности руководителя ФСБ.
Додано: Суб 27 сер, 2022 03:56
Мабуть, і справді порушники договорів вмирають надто легко... І після ІІ світової і тепер.
А от сценарій від Ніла Геймана, книга "Небудь-де":
" – А що станеться, якщо хтось порушить Ринкове перемир’я? – спитав Ричард, проштовхуючись крізь юрбу. Мисливиця трохи подумала. – Востаннє таке було більш як триста років тому. Двоє друзів посварилися на ринку через одну пані. Хтось витяг ножа, і один з них помер. А інший утік. – І що з ним сталося? Його вбили? Мисливиця похитала головою. – Якраз навпаки. Йому й до цього дня хочеться, щоб на ринку загинув він. – То він ще живий? Мисливиця стисла губи. – Енький, – сказала вона трохи згодом. – Живенький.
"
Якби було так -- то справді неможливо зрозуміти, чому Московія напала, а не, наприклад, викупила всі ті території, які її так були "потрібні".
І це ж недорого було би. В Україні є ~40млн людей. Приблизно по 20м2 житла на кожного і хай це буде 10к$. Всього ~400млрд$. На сході-півдні -- пропорційно менше. Викупити житло в українців. Заселити ще вати до вже наявної кучугури, мирно прогосувати за від'єднання (у 2010-2013 були всі умови) -- і все.
Всі ж були би щасливі...
Але ж ні -- натомість сюди нагнали зброї і безробітного бидла, яке нездатне зібратись на Майдан і спитати у своєї влади куди зникають всі нафтогазодолари, але готове йти під кулі й потім місяцями гнити на чужій землі...
Отже, москвинська влада зовсім не уявляє, що їх можуть хоч якось покарати! Ні їх, ні те що вони накрали і сховали на Заході, ні їхнє потомство, що там кублиться. От хіба хоч щось з цього зачепили чи хоч обіцяють зачепити?
Додано: Суб 27 сер, 2022 05:09
ахаха вам рассказать как оху@ли полтавчане от этого "очільника" ?
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