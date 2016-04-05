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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2135213621372138
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:21

prodigy
Не розумію таких відео, якщо вони махінатори то де кримінальні справи? Багаті щасливі люди, що там нового, так, можливо шахрайські схеми і шо толку знімати такі відео, долучайте докази, підозри і тоді пишайтесь своєю роботою.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:34

  edvardd написав:
  Zebra написав:Противотанковые ежики раскиданные по периметру киевской области, по лесам, по полям, оперативно вываленные с самосвалов на дороги, затормозили бы колонны - скупчення стоячих танков - артиллерия поражает на 100%

когда из поставили у нас, в них воткнулась пара легковушек и их сложила...до сраки эти ёжики (так по секрету)
тут, как бы, все очевидно: обломать руки тем, кто делал.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:38

  prodigy написав:

Был уже этот вброс с неделю назад. Вам скучно?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:02

https://censor.net/ua/photo_news/336337 ... tsenzornet - набор свежих фотожаб от Цензора. Самая нижняя от моей супруги.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:09

  yanyura написав: фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:15

  juristkostya написав:
  yanyura написав: фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....

Если вы откроете эту ссылку, то увидите, что так озаглавливает сам Цензор, т.ч. все претензии к нему.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:18

  yanyura написав:
  juristkostya написав:
  yanyura написав: фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....

Если вы откроете эту ссылку, то увидите, что так озаглавливает сам Цензор, т.ч. все претензии к нему.

Я понимаю, что вокруг море неучей, но в наших силах не тянуть мракобесие хотя бы сюда.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:54

По моей информации из кремля)) Бортникова убирают с должности руководителя ФСБ.
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 03:56

  Евгений Н. написав:
  BIGor написав:Cмешно читать тако от министра обороны, это в детстве может "не по пацански" нарушать свое слово или скрепили свою дружбу мизинчиками. Министр должен был заключить пакт или договор о ненападении - это его работа.


А в чем сакральный смысл такого договора? Ну вот перед 2-ой мировой заключили, и что от этого поменялось? Или в 91 заключили Будапешский меморандум и гарантии территориальной целостности Украины и ? Ну нападение будет тогда юридически оформлено как "освобождение" или "превентивная защита". Чтобы эти договора "реально работали", должно быть жестокое наказание за их нарушения. Настолько жестокое, чтобы при одной только мысли о нарушении такого договора безудержно ссались в штаны те кто подумывает его нарушить.




Мабуть, і справді порушники договорів вмирають надто легко... І після ІІ світової і тепер.

А от сценарій від Ніла Геймана, книга "Небудь-де":
" – А що станеться, якщо хтось порушить Ринкове перемир’я? – спитав Ричард, проштовхуючись крізь юрбу. Мисливиця трохи подумала. – Востаннє таке було більш як триста років тому. Двоє друзів посварилися на ринку через одну пані. Хтось витяг ножа, і один з них помер. А інший утік. – І що з ним сталося? Його вбили? Мисливиця похитала головою. – Якраз навпаки. Йому й до цього дня хочеться, щоб на ринку загинув він. – То він ще живий? Мисливиця стисла губи. – Енький, – сказала вона трохи згодом. – Живенький.
"


Якби було так -- то справді неможливо зрозуміти, чому Московія напала, а не, наприклад, викупила всі ті території, які її так були "потрібні".
І це ж недорого було би. В Україні є ~40млн людей. Приблизно по 20м2 житла на кожного і хай це буде 10к$. Всього ~400млрд$. На сході-півдні -- пропорційно менше. Викупити житло в українців. Заселити ще вати до вже наявної кучугури, мирно прогосувати за від'єднання (у 2010-2013 були всі умови) -- і все.
Всі ж були би щасливі...
Але ж ні -- натомість сюди нагнали зброї і безробітного бидла, яке нездатне зібратись на Майдан і спитати у своєї влади куди зникають всі нафтогазодолари, але готове йти під кулі й потім місяцями гнити на чужій землі...

Отже, москвинська влада зовсім не уявляє, що їх можуть хоч якось покарати! Ні їх, ні те що вони накрали і сховали на Заході, ні їхнє потомство, що там кублиться. От хіба хоч щось з цього зачепили чи хоч обіцяють зачепити?
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 05:09

  detroytred написав:Цікавий огляд:
https://m.youtube.com/watch?v=KQATOJXCa ... mb_rel_end
*Как День Независимости выбесил пропаганду РФ | Хроники информационной войны*

Ківа в рашці в студії -- це якийсь-то сюр.
Було ж таке:
"Korchynskyi Dmytro
МІЙ ДРУГ ІЛЛЯ КИВА

Нині вилили чергову тонну бруду на його голову, тому я хочу розказати те, що знаю сам й свідком чого був.
Ілля Кива брав участь у Революції гідності у складі Правого сектору.
З весни 2014 року, одним з перших, взяв участь у війні на сході.
Очолив батальйон "Полтавщина".
https://uk-ua.facebook.com/chor.komitet ... 939280878/


ахаха вам рассказать как оху@ли полтавчане от этого "очільника" ?
mephala
 
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