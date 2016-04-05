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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2136213721382139
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 06:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:а не, наприклад, викупила всі ті території, які її так були "потрібні".
І це ж недорого було би.

Тре "дякувати" мертверчуку. Він телеграфував і рахував на давній рахівниці, що так буде дешевше, тим більше вони колонами йшли на парад.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 07:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ось людина мовчки задонатила ЗСУ https://tsn.ua/ru/glamur/dasha-astafeva ... 42817.html
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 07:42

  juristkostya написав:
  yanyura написав: фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....

Бог с ним, фотожабы, и ладно.
Беда в том, что они фанерно-примитивные по ссылке до ужаса. Такое ощущение, что их из-под палки творцы выдавливали из себя.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:15

  GALeon написав:Ось людина мовчки задонатила ЗСУ https://tsn.ua/ru/glamur/dasha-astafeva ... 42817.html

Даша зовсім непаливно показала свого спонсора.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:16

  antey1969 написав:
  juristkostya написав:
  yanyura написав: фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....

Бог с ним, фотожабы, и ладно.
Беда в том, что они фанерно-примитивные по ссылке до ужаса. Такое ощущение, что их из-под палки творцы выдавливали из себя.

это отдельная тема. Понятно, что если вы знакомы с творчеством Бидструпа, все эти картинки остаётся только пролистывать не глядя :-)))))
juristkostya
 
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