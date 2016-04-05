Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 сер, 2022 06:15
Bobua написав:
а не, наприклад, викупила всі ті території, які її так були "потрібні".
І це ж недорого було би.
Тре "дякувати" мертверчуку. Він телеграфував і рахував на давній рахівниці, що так буде дешевше, тим більше вони колонами йшли на парад.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 07:19
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Додано: Суб 27 сер, 2022 07:42
juristkostya написав: yanyura написав:
фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....
Бог с ним, фотожабы, и ладно.
Беда в том, что они фанерно-примитивные по ссылке до ужаса. Такое ощущение, что их из-под палки творцы выдавливали из себя.
antey1969
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:15
Даша зовсім непаливно показала свого спонсора.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:16
antey1969 написав: juristkostya написав: yanyura написав:
фотожаб
Слово "карикатура" уже не котируется? Вроде ж, не на подростковом ресурсе.....
Бог с ним, фотожабы, и ладно.
Беда в том, что они фанерно-примитивные по ссылке до ужаса. Такое ощущение, что их из-под палки творцы выдавливали из себя.
это отдельная тема. Понятно, что если вы знакомы с творчеством Бидструпа, все эти картинки остаётся только пролистывать не глядя
))))
juristkostya
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:54
і як петиція приблизить трибунал путіна?
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:35
Дмитрий Комаров (з кумом) приобрел 22 автомобиля для военных! Как их тестировали в Латвии.
https://m.youtube.com/watch?v=bSAVdqSAFPc
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:45
Bobua написав:
Отже, москвинська влада зовсім не уявляє, що їх можуть хоч якось покарати! Ні їх, ні те що вони накрали і сховали на Заході, ні їхнє потомство, що там кублиться. От хіба хоч щось з цього зачепили чи хоч обіцяють зачепити?
не хочу нікого розчаровувати, але з правосуддям щодо топів трошки проблема. Є звичайно приклади Чаушеску, Саддама, Каддафі...
Але є я такі приклади, Кхіеу Сампхан, один з ідеологів геноциду в Камбоджі, який знищий третину власного народу у 70-их. І тільки в 2014, у віці 81 року був засуджений до довічного увязнення...
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sashaqbl
в Суб 27 сер, 2022 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:46
В 100% случаев подобными игрушечными петициями просто подтираются. Какой смысл их тащить на форум?
antey1969
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