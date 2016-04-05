Тре "дякувати" мертверчуку. Він телеграфував і рахував на давній рахівниці, що так буде дешевше, тим більше вони колонами йшли на парад.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 06:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 сер, 2022 07:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ось людина мовчки задонатила ЗСУ
Додано: Суб 27 сер, 2022 08:15
Даша зовсім непаливно показала свого спонсора.
Додано: Суб 27 сер, 2022 08:16
это отдельная тема. Понятно, что если вы знакомы с творчеством Бидструпа, все эти картинки остаётся только пролистывать не глядя ))))
Додано: Суб 27 сер, 2022 08:49
"Путіна під трибунал": МЗС закликає підписати петицію щодо агресії проти України
Додано: Суб 27 сер, 2022 08:54
і як петиція приблизить трибунал путіна?
Додано: Суб 27 сер, 2022 09:35
Дмитрий Комаров (з кумом) приобрел 22 автомобиля для военных! Как их тестировали в Латвии.
Додано: Суб 27 сер, 2022 09:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не хочу нікого розчаровувати, але з правосуддям щодо топів трошки проблема. Є звичайно приклади Чаушеску, Саддама, Каддафі...
Але є я такі приклади, Кхіеу Сампхан, один з ідеологів геноциду в Камбоджі, який знищий третину власного народу у 70-их. І тільки в 2014, у віці 81 року був засуджений до довічного увязнення...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 27 сер, 2022 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 сер, 2022 09:46
В 100% случаев подобными игрушечными петициями просто подтираются. Какой смысл их тащить на форум?
Додано: Суб 27 сер, 2022 10:20
antey1969
Фанерно-примитивные? Возможно, спорить не буду. Просто женщина в 59 лет, не будучи художником (и не учась ничему подобному) за пару месяцев самостоятельно освоила Майю и рисуя мышкой на компе выразила свое отношение к рашкостану, имея на это все основания (с 24 февраля в оккупации). Я вообще не читаю и не смотрю Цензор и не знал бы о ее рисунке, если бы она не прислала мне ссылку по почте, которой (гербом) мне захотелось поделиться с форумчанами. Сейчас она на подконтрольной территории, должна пройти 3(4) курса химиотерапии, затем операция. Я никуда не выезжал и не собираюсь, жду наших и уверен, что дождусь.
И у нас по-прежнему украинские флаги над поссоветом, больницей и коммунальным предприятием!
Больше подобного от нее выкладывать не буду. Обещаю.
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