Додано: Суб 27 сер, 2022 10:20

antey1969



Фанерно-примитивные? Возможно, спорить не буду. Просто женщина в 59 лет, не будучи художником (и не учась ничему подобному) за пару месяцев самостоятельно освоила Майю и рисуя мышкой на компе выразила свое отношение к рашкостану, имея на это все основания (с 24 февраля в оккупации). Я вообще не читаю и не смотрю Цензор и не знал бы о ее рисунке, если бы она не прислала мне ссылку по почте, которой (гербом) мне захотелось поделиться с форумчанами. Сейчас она на подконтрольной территории, должна пройти 3(4) курса химиотерапии, затем операция. Я никуда не выезжал и не собираюсь, жду наших и уверен, что дождусь.



И у нас по-прежнему украинские флаги над поссоветом, больницей и коммунальным предприятием!



Больше подобного от нее выкладывать не буду. Обещаю.