День Вторжения 184 – Резюме
26 августа 2022 г.
Итоги 184-го дня российского вторжения в Украину по состоянию на 22:00 – 26 августа 2022 года (по киевскому времени)
Итог дня:
Боевая активность российских войск за последние 48 часов сведена к минимуму. Противник не может собрать достаточно сил, чтобы нанести серьезный удар и прорвать линию обороны Украины.
Тем временем украинские силы успешно обстреляли последний действующий мост через реку Днепр. Все российские силы, дислоцированные на западном берегу Днепра, теперь опираются на понтонный мост у Антоновского моста.
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Оригинал -
🛰З’явились свіжі супутникові знімки Антонівського мосту.
🤔Фото свідчать про значні пошкодження північної частини дорожного полотна, а також нові пошкодження в південній частині полотна.
📅Також можна порівняти стан полотна 25 та 26 серпня (друге фото), і трошки раніше, 21 серпня (третє фото).
💬З нічного зведення ОК "Південь":
"Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки."
Aug 27 at 10:24