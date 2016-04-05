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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2137213821392140
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 10:24

Гуглоперевод:
День Вторжения 184 – Резюме
26 августа 2022 г.
Итоги 184-го дня российского вторжения в Украину по состоянию на 22:00 – 26 августа 2022 года (по киевскому времени)

Итог дня:

Боевая активность российских войск за последние 48 часов сведена к минимуму. Противник не может собрать достаточно сил, чтобы нанести серьезный удар и прорвать линию обороны Украины.

Тем временем украинские силы успешно обстреляли последний действующий мост через реку Днепр. Все российские силы, дислоцированные на западном берегу Днепра, теперь опираются на понтонный мост у Антоновского моста.
...

Оригинал - https://militaryland.net/news/invasion-day-184-summary/

🛰З’явились свіжі супутникові знімки Антонівського мосту.

🤔Фото свідчать про значні пошкодження північної частини дорожного полотна, а також нові пошкодження в південній частині полотна.

📅Також можна порівняти стан полотна 25 та 26 серпня (друге фото), і трошки раніше, 21 серпня (третє фото).

💬З нічного зведення ОК "Південь":
"Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки."

Aug 27 at 10:24

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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Антон Санченко - Дайджест 25 серпня 2022

▶ 1. Росія не є рівним супротивником США чи навіть менших натівських армій. Війна показала, що Росія нездатна проводити складні операції такі, які змогли б провести Британія, Франція чи Ізраїль. Так що, Росія навіть не держава другого порядку у військовому плані (с) Блумберг

:)

▶ 11. Вчора, попри понад сотню тривог за добу, пушкіністи випустили по Україні 8 (вісім) ракет. Літаки злітали, імітували атаку, і не стріляли. Ракет таки дійсно вже не вистачає? Ну, скоро й керосину бракуватиме. Гопники.
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:06

  antey1969 написав:
  hxbbgaf написав:"Путіна під трибунал": МЗС закликає підписати петицію щодо агресії проти України
https://suspilne.media/275292-putina-pi ... i-ukraini/
https://secure.avaaz.org/campaign/en/pr ... putin_loc/

В 100% случаев подобными игрушечными петициями просто подтираются. Какой смысл их тащить на форум?

Счетчик подписантов на дичь-сайте 1,815,804 have signed. Let's get to 2,000,000 при том что ежесекундно кто-то дичь подписывает
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