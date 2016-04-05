День Вторжения 184 – Резюме 26 августа 2022 г. Итоги 184-го дня российского вторжения в Украину по состоянию на 22:00 – 26 августа 2022 года (по киевскому времени)
Итог дня:
Боевая активность российских войск за последние 48 часов сведена к минимуму. Противник не может собрать достаточно сил, чтобы нанести серьезный удар и прорвать линию обороны Украины.
Тем временем украинские силы успешно обстреляли последний действующий мост через реку Днепр. Все российские силы, дислоцированные на западном берегу Днепра, теперь опираются на понтонный мост у Антоновского моста. ...
▶ 1. Росія не є рівним супротивником США чи навіть менших натівських армій. Війна показала, що Росія нездатна проводити складні операції такі, які змогли б провести Британія, Франція чи Ізраїль. Так що, Росія навіть не держава другого порядку у військовому плані (с) Блумберг
▶ 11. Вчора, попри понад сотню тривог за добу, пушкіністи випустили по Україні 8 (вісім) ракет. Літаки злітали, імітували атаку, і не стріляли. Ракет таки дійсно вже не вистачає? Ну, скоро й керосину бракуватиме. Гопники.
Припадки в студии. Истерика из за Дня Независимости Украины на российском ТВ
За ретрансляцию кремлёвских нарративов и российского ТВ ещё нет ответственности? Куда смотрит СБУ? Я думаю, что при обыске в Treeum СБУ может и не такое найти.
Не удивлюсь, если через сервера Treeum распространяют трансляции руссия24 и подобные. Ужас. Надеюсь модераторы проследят за чистотой форума. А то что дальше будет? Соловьёв со Скабеевой? Это невозможно терпеть