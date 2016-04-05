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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 сер, 2022 16:35
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Ты за сколько Херсон сдал?
Це щоб ти не здьорнувся з горя від невдач твоєї рашофашиської армії. Хоч один обласний центр ..
Дивно, що ти не здьорнувся з горя від невдач твоєї рашофашиської армії. Хоча, може ти навпаки радієш та відзначаєш на Сіневирі з жінками легкої поведінки
Краще б виконував свою роботу, за яку тобі платить держава. Не соромно дарма брати гроші?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 27 сер, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 16:42
Вкладчик1234 написав:
що ти не здьорнувся з горя від невдач твоєї рашофашиської армії
У Запоріжжі були розриви снарядів останнім часом? У Закладчика контузія.
Там і рашиська армія в його струсованому мізку "моя", і якийсь "синєвір", і жінки, які йому давно не дають, тому "легкої поведінки"))).
Може він чує якісь голоси тепер?
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Додано: Суб 27 сер, 2022 16:45
Hotab написав:
У Запоріжжі були розриви снарядів останнім часом?
А це ти заклав?
Про Синевір, жінок легкої поведінки, та "хату для втіх" сам хвалився. Забув? Дбл бл
То що, гонорару за Херсон ще вистачає, перевертню? Чи вже підробляєш корегувальником?
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Додано: Суб 27 сер, 2022 16:51
Вкладчик1234 написав:
А це ти заклав?
Закладають закладчики)).
По сумісництву путлєровські дрочери. Поїдачі фекалій зі срани.юа))
Ті самі, які перед війною , коли літаками йшла військова допомога з Європи та США, писали тут на політгілці "що, синку, допомоги тобі твої друзі?". Які постійно натякали, що справжні друзі насправді у нас на сході та північному сході, а не Європа та США.
І лише отримавши по ватному хлєбалу Іскандером трішки прозріли, що натрачували на вбивць та гвалтівників.
Але пізно прозріли!! Пощади не чекай! Будеш разом з іншими колаборантами в кращому випадку як мавпа в клітці. В гіршому - в расход!
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Додано: Суб 27 сер, 2022 16:56
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
А це ти заклав?
Закладають закладчики)).
По сумісництву путлєровські дрочери. Поїдачі фекалій зі срани.юа))
Ті самі, які перед війною , коли літаками йшла військова допомога з Європи та США, писали тут на політгілці "що, синку, допомоги тобі твої друзі?". Які постійно натякали, що справжні друзі насправді у нас на сході та північному сході, а не Європа та США.
І лише отримавши по ватному хлєбалу Іскандером трішки прозріли, що натрачували на вбивць та гвалтівників.
Але пізно прозріли!! Пощади не чекай! Будеш разом з іншими колаборантами в кращому випадку як мавпа в клітці. В гіршому - в расход!
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pesikot
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Додано: Суб 27 сер, 2022 16:56
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
А це ти заклав?
Закладають закладчики)).
По сумісництву путлєровські дрочери. Поїдачі фекалій зі срани.юа))
Ті самі, які перед війною , коли літаками йшла військова допомога з Європи та США, писали тут на політгілці "що, синку, допомоги тобі твої друзі?". Які постійно натякали, що справжні друзі насправді у нас на сході та північному сході, а не Європа та США.
І лише отримавши по ватному хлєбалу Іскандером трішки прозріли, що натрачували на вбивць та гвалтівників.
Але пізно прозріли!! Пощади не чекай! Будеш разом з іншими колаборантами в кращому випадку як мавпа в клітці. В гіршому - в расход!
Перевертню, в тебе розлад особистості. Не треба свої коллаборантські проблеми віддеркалювати на інших. Не допоможе. Пізно пити Боржомі, як кажуть
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Додано: Суб 27 сер, 2022 16:56
Вкладчик1234 написав: Hotab написав: pesikot написав:
ты эту российскую пропаганду распространял и распростаняешь
Воно просто хворе. Добре, що зараз майже не відсвічує. Як і "голубок миру", наш пацифіст з юридичним дипломом, космополіт "юридло". Розуміє, що його рузькемір не прийде вже ніколи.
Ты за сколько Херсон сдал?
У нього поважна причина була. Після Румунії він цікавиться зараз переказами коштів з Ірландії. Не заважайте людині у пошуку банку, щоб з мінімальною комісією отримати переказ в євро. До речі, в Ірландії раніше якесь повстання було за участю Ірландської республіканської армії (ІРА).
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Додано: Суб 27 сер, 2022 16:59
Igneus написав:
У нього поважна причина була
Ватний діду "юридло", так ти взагалі теж тут?))
А чому не відсвічуєш?))
Перелякане, чи що?)
Вкладчик1234 написав:
Не треба свої коллаборантські проблеми віддеркалювати на інших. Не допоможе. Пізно пити Боржомі, як кажуть
Звичайно що пізно. На форумі є твої помиї зі срана.юа, є твоє "допомогли тобі твої друзі?"
. Все ж тут.
А тобі з ватним дідом все що залишається, це розказувати про мої купівлі валюти за кордоном)).
Але це все працює проти ватних утирків.
Бо зараз серед 18-60 перетинати кордон мають право якраз силовики з дозволами)). А не зрадники і ватники)).
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:02
Hotab Поверни гроші державі, за неякісно виконану роботу. Досить трусити румунські банкомати, пощади їх
Чи тобі гроші платять за сидіння на форумі?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 27 сер, 2022 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:04
Вкладчик1234 написав:
Поверни гроші державі, за неякісно виконану роботу
Не можу. Мені треба.
От як тільки ти почнеш робити мою роботу краще мене, зразу тобі віддам.
Але поки що ти ховаєшся від відповідальності за рашиську пропаганду. І захищати батьківщину не поспішаєш.
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