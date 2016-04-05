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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:07
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Поверни гроші державі, за неякісно виконану роботу
Не можу. Мені треба.
От як тільки ти почнеш робити мою роботу краще мене, зразу тобі віддам.
Але поки що ти ховаєшся від відповідальності за рашиську пропаганду. І захищати батьківщину не поспішаєш.
Так і мені треба. І всім треба.
Але більшість платить державі. А в твоєму випадку - навпаки. Тому з тебе і "спрос".
Якби я взяв гроші, і не виконав би роботу, - я би повернув кошти. Але я гроші в держави не брав, навідміну від тебе. Ти гроші взяв - а роботу не виконав. Повертай державі. Не позорься
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:08
Вкладчик1234 написав:
Чи тобі гроші платять за сидіння на форумі?
Ти спалився, що тобі гроші платять за сидіння на форумі
Ти проециреушь
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:11
Вкладчик1234 написав:
Якби я взяв гроші, і не виконав би роботу, - я би повернув
Так чому ти в Ольгіно не повернув?? Ти роками тут на зарплаті з Кремля пропагандував рузькемір, а де результат?? Народ (звичайно крім тебе) встав на захист і не чекає (крім тебе і ватного діда "юридло") тут рузькемір. Де, я тебе питаю, результат?))))
Вкладчик1234 написав:
Ти гроші взяв - а роботу не виконав.
Ну якщо твої не прийшли до тебе в Запоріжжя, значить щось да виконав))
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:13
Вкладчик1234 написав:Якби я взяв гроші, і не виконав би роботу, - я би повернув кошти
. Але я гроші в держави не брав, навідміну від тебе. Ти гроші взяв - а роботу не виконав. Повертай державі. Не позорься
Поэтому ты выполняешь свою работу
Ты ведешь антиукраинскую работу
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:14
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Якби я взяв гроші, і не виконав би роботу, - я би повернув
Так чому ти в Ольгіно не повернув?? Ти роками тут на зарплаті з Кремля пропагандував рузькемір, а де результат?? Народ (звичайно крім тебе) встав на захист і не чекає (крім тебе і ватного діда "юридло") тут рузькемір. Де, я тебе питаю, результат?))))
Вкладчик1234 написав:
Ти гроші взяв - а роботу не виконав.
Ну якщо твої не прийшли до тебе в Запоріжжя, значить щось да виконав))
Не повернув в Ольгіно - бо я там не брав гроші, дбл блдь
Ти спитай "де результат" у себе, та своїх колег-дармоїдів-запроданців. Але тобі це пояснять твої куратори
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 27 сер, 2022 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:14
Hotab написав:
так ти взагалі теж тут?
Звичайно, що тут, навіть коли Ви були в Румунії
А Ви зараз тут чи у своячки в Москві? Її ресторан досі працює?
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:15
Вкладчик1234 написав:
Не повернув в Ольгіно - бо я там не брав гроші
Вони самі присилали? Не їздив туди?
Вкладчик1234 написав:
Ти спитай "де результат" у себе, та своїх колег-дармоїдів-запроданців
Ти про ЗСУ? Це вони колеги дармоїди , чи хто??
Igneus написав:
Звичайно, що тут,
Так а чому сховався? Чому притих? Не прийшов рузькемір?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 27 сер, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:17
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Не повернув в Ольгіно - бо я там не брав гроші
Вони самі присилали? Не їздив туди?
Вкладчик1234 написав:
Ти спитай "де результат" у себе, та своїх колег-дармоїдів-запроданців
Ти про ЗСУ? Це вони дармоїди , чи хто??
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:19
Вкладчик1234 написав:
ЗЛИВ ЗАРАХОВАНО
А ти вже не закладчик, а зараХуй?)
Так хто у тебе дармоїди?? ЗСУ? Не так виконали свою роботу?
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:20
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
ЗЛИВ ЗАРАХОВАНО
А ти вже не закладчик, а зараХуй?)
Так хто у тебе дармоїди?? ЗСУ? Не так виконали свою роботу?
Дебіле, ТИ взяв гроші у держави, и не виконав роботу. І здав Херсон. А потім тусувався зі шлюхами по всій країні.
"Гарна робота", нічого не скажеш
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 27 сер, 2022 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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