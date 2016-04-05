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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:20
Вкладчик1234 написав:
Не повернув в Ольгіно - бо я там не брав гроші, дбл блдь
Ти спитай "де результат" у себе, та своїх колег-дармоїдів-запроданців. Але тобі це пояснять твої куратори
Вот в Ольгино ты и кормился
Ты истеришь, тебе пайку перекрыли
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:23
Вкладчик1234 написав:
Дебіле, ТИ взяв гроші у держави, и не виконав роботу.
Мавпа рашиська, яку саме я і мої колеги, яких ти обізвав дармоїдами, роботу не виконали?))
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Hotab
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:24
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Дебіле, ТИ взяв гроші у держави, и не виконав роботу.
Мавпа рашиська, яку саме я і мої колеги, яких ти обізвав дармоїдами, роботу не виконали?))
Читай устав і присягу, мавпо
RTFM, як кажуть
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 27 сер, 2022 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:25
Hotab написав:
Чому притих?
Если Бог дал человеку два уха и один рот, так это для того, чтобы он больше слушал и меньше говорил.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:26
Вкладчик1234 написав:
Читай устав і присягу, мавпо
Що там треба прочитати, і що не виконали захисники?))
Тебе ще не прибили, зрадоту))??
У діда "юридла" не забрали пенсію, як таку ж ж рашиську мразоту?))
Ну тут справді недопрацювали.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:28
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Читай устав і присягу, мавпо
Що там треба прочитати, і що не виконали захисники?))
Тебе ще не прибили, зрадоту))??
У діда "юридла" не забрали пенсію, як таку ж ж рашиську мразоту?))
Ну тут справді недопрацювали.
Ты не сливайся. За себя отвечай
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 27 сер, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:28
Igneus написав:
Если Бог дал человеку два уха и один рот, так это для того, чтобы он больше слушал и меньше говорил
Якось ти поки твоя савецкая армія у вигляді путінської орди йшла навалою був більш балакучий. Ще одне вухо тобі пришили?
Вкладчик1234 написав:
Ты не сливайся. За себя отвечай, падло
Падло твій рот пропутінський))
Так що мені особисто ти хоче пред'явити? Порушення яких пунктів статуту?)
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:30
Hotab написав: Igneus написав:
Если Бог дал человеку два уха и один рот, так это для того, чтобы он больше слушал и меньше говорил
Якось ти поки твоя савецкая армія у вигляді путінської орди йшла навалою був більш балакучий. Ще одне вухо тобі пришили?
А ты не из савэцкой армии?
Кому присягал? Украине присягал? Паспорта каких стран имеешь?
Только недавно перекрасился в украиноязычного, а уже такой "патриот"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 27 сер, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:31
Вкладчик1234 написав:
А ты не из савэцкой армии?
Кому присягал? Украине присягал
Прикінь, дебіл. Саме Україні. Тому я вашу ватну карвалолову і нафталінову гвардію ненавиджу))
Вкладчик1234 написав:
Паспорта каких стран имеешь?
На відміну від тебе, ватної вонючки, лише український. І ніяких інших нема і не було.
Щось ти сьогодні з юридлом б'єш в молоко весь час))
Може в кгб краще проконсультуйся?))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 27 сер, 2022 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:35
Hotab написав:
карвалолову і нафталінову гвардію ненавиджу
І московську своячку також?
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