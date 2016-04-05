RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2141214221432144>
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:20

  Вкладчик1234 написав:Не повернув в Ольгіно - бо я там не брав гроші, дбл блдь :lol:
Ти спитай "де результат" у себе, та своїх колег-дармоїдів-запроданців. Але тобі це пояснять твої куратори

Вот в Ольгино ты и кормился
Ты истеришь, тебе пайку перекрыли
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7134
З нами з: 31.08.09
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Дебіле, ТИ взяв гроші у держави, и не виконав роботу.

Мавпа рашиська, яку саме я і мої колеги, яких ти обізвав дармоїдами, роботу не виконали?))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7988
З нами з: 15.02.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:24

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Дебіле, ТИ взяв гроші у держави, и не виконав роботу.

Мавпа рашиська, яку саме я і мої колеги, яких ти обізвав дармоїдами, роботу не виконали?))

Читай устав і присягу, мавпо
RTFM, як кажуть
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 27 сер, 2022 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16245
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9351 раз.
Подякували: 4482 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:25

  Hotab написав:Чому притих?

Если Бог дал человеку два уха и один рот, так это для того, чтобы он больше слушал и меньше говорил.
Igneus
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Читай устав і присягу, мавпо

Що там треба прочитати, і що не виконали захисники?))
Тебе ще не прибили, зрадоту))??
У діда "юридла" не забрали пенсію, як таку ж ж рашиську мразоту?))
Ну тут справді недопрацювали.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7988
З нами з: 15.02.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:28

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Читай устав і присягу, мавпо

Що там треба прочитати, і що не виконали захисники?))
Тебе ще не прибили, зрадоту))??
У діда "юридла" не забрали пенсію, як таку ж ж рашиську мразоту?))
Ну тут справді недопрацювали.

Ты не сливайся. За себя отвечай :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 27 сер, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16245
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9351 раз.
Подякували: 4482 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Если Бог дал человеку два уха и один рот, так это для того, чтобы он больше слушал и меньше говорил

Якось ти поки твоя савецкая армія у вигляді путінської орди йшла навалою був більш балакучий. Ще одне вухо тобі пришили?

  Вкладчик1234 написав:Ты не сливайся. За себя отвечай, падло

Падло твій рот пропутінський))
Так що мені особисто ти хоче пред'явити? Порушення яких пунктів статуту?)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7988
З нами з: 15.02.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:30

  Hotab написав:
  Igneus написав:Если Бог дал человеку два уха и один рот, так это для того, чтобы он больше слушал и меньше говорил

Якось ти поки твоя савецкая армія у вигляді путінської орди йшла навалою був більш балакучий. Ще одне вухо тобі пришили?

А ты не из савэцкой армии? :lol:
Кому присягал? Украине присягал? Паспорта каких стран имеешь?

Только недавно перекрасился в украиноязычного, а уже такой "патриот" :lol:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 27 сер, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16245
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9351 раз.
Подякували: 4482 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:А ты не из савэцкой армии?
Кому присягал? Украине присягал

Прикінь, дебіл. Саме Україні. Тому я вашу ватну карвалолову і нафталінову гвардію ненавиджу))

  Вкладчик1234 написав:Паспорта каких стран имеешь?

На відміну від тебе, ватної вонючки, лише український. І ніяких інших нема і не було.
Щось ти сьогодні з юридлом б'єш в молоко весь час))
Може в кгб краще проконсультуйся?))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 сер, 2022 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7988
З нами з: 15.02.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:35

  Hotab написав:карвалолову і нафталінову гвардію ненавиджу

І московську своячку також?
Igneus
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2141214221432144>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 101339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 462703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3696
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4289)
27.08.2022 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.