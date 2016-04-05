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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:36
Igneus написав:
І московську своячку також?
Це ще хто??
У мене , дебілоїд, і дружини нема. А значить і своячки. Ггггг, тормоз)))
Так що, запорізький ватан, готовий відповідати перед Україною?
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:38
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
А ты не из савэцкой армии?
Кому присягал? Украине присягал
Прикінь, дебіл. Саме Україні. Тому я вашу ватну карвалолову і нафталінову гвардію ненавиджу))
Вкладчик1234 написав:
Паспорта каких стран имеешь?
На відміну від тебе, ватної вонючки, лише український. І ніяких інших нема і не було.
Щось ти сьогодні з юридлом б'єш в молоко весь час))
Може в кгб краще проконсультуйся?))
Ты вроде уже старый. Как ты мог проскочить советскую армию?
"Человек с особыми потребностями"?
В любом случае: сколько тебе заплатили за сдачу Херсона? Я смотрю и по Запорожью корректируешь, наверно не за бесплатно (или идейный)?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 27 сер, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:41
Вкладчик1234 написав:
Ты вроде уже старый. Как ты мог проскочить советскую армию?
Старий і говнистий , бо не вимив із себе імпєрію - це ти))
А я історію саме України (Скоропадського, Мазепу, Грушевського, С.Бандеру, шестидесятників) вчив в школі. А не кпсс, як ти)) Тому розумний, а ти ватне говно з юридлом))
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:47
Hotab написав:
і дружини нема. А значить і своячки.
Ви їх викреслили зі свого життя? Чому?
Ви ж казали, що Ваша московська своячка просто, без прикрас, але охайно одягнена.
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