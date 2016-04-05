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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2141214221432144
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:І московську своячку також?

Це ще хто??
У мене , дебілоїд, і дружини нема. А значить і своячки. Ггггг, тормоз)))

Так що, запорізький ватан, готовий відповідати перед Україною?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:38

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:А ты не из савэцкой армии?
Кому присягал? Украине присягал

Прикінь, дебіл. Саме Україні. Тому я вашу ватну карвалолову і нафталінову гвардію ненавиджу))

  Вкладчик1234 написав:Паспорта каких стран имеешь?

На відміну від тебе, ватної вонючки, лише український. І ніяких інших нема і не було.
Щось ти сьогодні з юридлом б'єш в молоко весь час))
Може в кгб краще проконсультуйся?))

Ты вроде уже старый. Как ты мог проскочить советскую армию?
"Человек с особыми потребностями"?

В любом случае: сколько тебе заплатили за сдачу Херсона? Я смотрю и по Запорожью корректируешь, наверно не за бесплатно (или идейный)?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 27 сер, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Ты вроде уже старый. Как ты мог проскочить советскую армию?

Старий і говнистий , бо не вимив із себе імпєрію - це ти))

А я історію саме України (Скоропадського, Мазепу, Грушевського, С.Бандеру, шестидесятників) вчив в школі. А не кпсс, як ти)) Тому розумний, а ти ватне говно з юридлом))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:47

  Hotab написав:і дружини нема. А значить і своячки.

Ви їх викреслили зі свого життя? Чому?
Ви ж казали, що Ваша московська своячка просто, без прикрас, але охайно одягнена.
Igneus
 
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