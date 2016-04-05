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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Читай устав і присягу, мавпо

Що там треба прочитати, і що не виконали захисники?))
Тебе ще не прибили, зрадоту))??
У діда "юридла" не забрали пенсію, як таку ж ж рашиську мразоту?))
Ну тут справді недопрацювали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Если Бог дал человеку два уха и один рот, так это для того, чтобы он больше слушал и меньше говорил

Якось ти поки твоя савецкая армія у вигляді путінської орди йшла навалою був більш балакучий. Ще одне вухо тобі пришили?

  Вкладчик1234 написав:Ты не сливайся. За себя отвечай, падло

Падло твій рот пропутінський))
Так що мені особисто ти хоче пред'явити? Порушення яких пунктів статуту?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 18:36

Вкладчик1234 Низький уклін Модератору за безстрокове блокування цього виродка "форумчанина року" Чому і хто дав йому це звання піде у безвість разом з його гнилою рашанацистською натурою. ДЯКУЮ !!!
Василь-Рівне
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