Що там треба прочитати, і що не виконали захисники?))
Тебе ще не прибили, зрадоту))??
У діда "юридла" не забрали пенсію, як таку ж ж рашиську мразоту?))
Ну тут справді недопрацювали.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 сер, 2022 17:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якось ти поки твоя савецкая армія у вигляді путінської орди йшла навалою був більш балакучий. Ще одне вухо тобі пришили?
Падло твій рот пропутінський))
Так що мені особисто ти хоче пред'явити? Порушення яких пунктів статуту?)
Додано: Суб 27 сер, 2022 18:36
Вкладчик1234 Низький уклін Модератору за безстрокове блокування цього виродка "форумчанина року" Чому і хто дав йому це звання піде у безвість разом з його гнилою рашанацистською натурою. ДЯКУЮ !!!
Додано: Суб 27 сер, 2022 19:43
Додано: Суб 27 сер, 2022 20:46
це темчисовий успіх, був Вкладчик1234, став Закладчик5678
По плодам их узнаете их (Мф 7.16)
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