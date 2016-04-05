Goodman МАГАТЭ сформировало миссию, которая посетит Запорожскую АЭС Ee возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Кроме него в состав делегации вошли 13 экспертов из разных нейтральных стран. Представителей Великобритании и США среди них нет. ------------ от і добре , поки туди, сюди - а ЗАЕС ПРАЦЮЄ НА УКРАЇНУ.
Bobua написав:Антон Санченко - Дайджест 25 серпня 2022
▶ 1. Росія не є рівним супротивником США чи навіть менших натівських армій. Війна показала, що Росія нездатна проводити складні операції такі, які змогли б провести Британія, Франція чи Ізраїль. Так що, Росія навіть не держава другого порядку у військовому плані (с) Блумберг
▶ 11. Вчора, попри понад сотню тривог за добу, пушкіністи випустили по Україні 8 (вісім) ракет. Літаки злітали, імітували атаку, і не стріляли. Ракет таки дійсно вже не вистачає? Ну, скоро й керосину бракуватиме. Гопники.
....................... Как бы Вам объяснить? 99% доступной информации - это скармливаемая загалу "Геббельсовщина" - как с одной так и с другой стороны. Не пристало взрослому человеку её распространять, не понимая содержания!
Bobua написав:Отже, москвинська влада зовсім не уявляє, що їх можуть хоч якось покарати! Ні їх, ні те що вони накрали і сховали на Заході, ні їхнє потомство, що там кублиться. От хіба хоч щось з цього зачепили чи хоч обіцяють зачепити?
не хочу нікого розчаровувати, але з правосуддям щодо топів трошки проблема. Є звичайно приклади Чаушеску, Саддама, Каддафі... Але є я такі приклади, Кхіеу Сампхан, один з ідеологів геноциду в Камбоджі, який знищий третину власного народу у 70-их. І тільки в 2014, у віці 81 року був засуджений до довічного увязнення...
Не понимаю,.... - В Украине, слово "Правосудие" - ругательное по определению. - Откуда Вы только пишите???...
AlexMotel написав:prodigy Не розумію таких відео, якщо вони махінатори то де кримінальні справи? Багаті щасливі люди, що там нового, так, можливо шахрайські схеми і шо толку знімати такі відео, долучайте докази, підозри і тоді пишайтесь своєю роботою.
Интересно, такое впечатление, что Вам ежедневно заносят домой ключи от чужих квартир, где лежат деньги.
Нидерландский город Гаага будет просить временное исключение из санкций ЕС против России, поскольку он пытается вовремя найти замену контракта с российским поставщиком газа "Газпромом".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Пивной концерн Carlsberg заявил, что может значительно сократить или прекратить производство пива в Польше из-за дефицита сжиженного углекислого газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Беату Пташинскую-Единак, спикер подразделения компании в Польше. Остановка обусловлена остановкой производства на крупнейших химических заводах страны из-за рекордных цен на природный газ. Акции Carlsberg упали на 2,6% в Копенгагене, продолжив предварительные потери.
Гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун после ракетного удара России по железнодорожной станции в Днепропетровской области, в результате которого погибли 25 человек, призвала "все стороны" соблюдать международное право. "Я действительно шокирована ударами, которые вчера убили и нанесли ранения мирным жителям вблизи железнодорожной станции в Чаплино, что в центральной Украине. Дети были убиты во время этой атаки, и они погибли в безопасных местах, в своих домах или во время путешествия со своими семьями. Да, они должны были быть в безопасности, а они не были" - заявила Браун. "Все стороны без исключения должны уважать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о сохранении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, чтобы они были защищены, их дома сохранены, а основные услуги продолжали предоставляться", - говорится в заявлении. Следует отметить, что заявление Дениз Браун фактически приравнивает Украину к России и в определенной степени напоминает скандальный отчет правозащитной организации Amnesty International
Інтервєю Ющенко: Я переконаний, що велика провина за те, що створений Путін із фашистською політикою на Сході Європи – це заслуга європейської політики, яка вскормлювала його дуже рясними грішми. А Путін взамін запропонував Європі корупційний інтернаціонал, який привів до того, що кожен п'ятий чи третій політик, який закінчує кар'єру на Заході, зразу їде в Газпром, трудову книжку здає. Або коли в 2008 році відбувається окупація Грузії, а через декілька місяців підписується угода Північний потік-1! Як це може вкластися в голову? Демократія, свободи, добро і фашист, якому ви даєте карт-бланш! Як у 14-му році окуповується Крим, Донбас, а через декілька місяців підписується перший документ про Північний потік-2! Або коли приймаються санкції по неможливості торгівлі з Путіним, з Росією, по товарах подвійного і мілітарного призначення, а німці ще постачають 3 чи 4 роки після цього нічні приціли, прибори нічного бачення, причому на сотні мільйонів доларів. Те саме робе Франція.
Россия продолжает поставлять в Соединенные Штаты товары стоимостью более миллиарда долларов в месяц – несмотря на наложенные на РФ санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину торговля отдельными товарами продолжается. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале АР.
Вообще то "нового" Вы ничего не открыли... А существует ещё множество не вскрытых к публичности "тем", где "Беня" - дитятко малое...
Ukrainian Только для Вас, случайно столкнулся с прямой речью:
Влада Слов’янська готує «сюрпризи» для порушників заборони на продаж алкоголю Оксана Воронцова Вчора, 12:24 glavcom.ua https://glavcom.ua/country/incidents/vl ... 71126.html Влада Слов’янська готує «сюрпризи» для порушників заборони на продаж алкоголю Під час воєнного стану на Донеччині заборонено продаж алкоголю фото з відкритих джерел У Слов’янську оригінально боротимуться з торговцями алкоголем
У Донецькій області заборонено продаж алкоголю, але не всі торговці дотримуються встановлених під час воєнного стану правил роботи.
Зокрема, такі підприємці виявлені у Слов’янську. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.
За його словами, у таких горе-підприємців поліція вже двічі конфіскувала алкоголь.
«Третього разу не буде. Тому що географічно ці торгові точки добре вписуються в третю лінію оборони Слов'янська. І вже у понеділок біля них з'являться фортифікаційні споруди – протитанкові їжаки, бліндажі та інші», – повідомив Лях.
Мер рекомендував підприємцям-порушникам вивезти весь товар зі своїх закладів, щоб його не було заблоковано до закінчення воєнного стану в Україні.
Лях додав, що те саме стосується і продавців алкоголю на дому. «Не чекайте, поки замість торгової точки у вашій оселі з'явиться точка вогнева», – сказав він.
Лях також закликав підприємців не приходити до військової адміністрації з адвокатами. «Внутрішній голос мені підказує, що замість того, щоб захищати зловмисників, ці адвокати будуть захищати Батьківщину», – попередив він.
До слова, у прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю, з 21 серпня діє заборона на продаж алкоголю.
Хотя, чисто по человечески жаль пацанов, что вырвавшись с передка, где суховеи уже вторую неделю выжигают землю - до ближайших магазинов в поисках ПИВА им объясняют: "Сухой Закон", а они ...живые люди, сморенные жаждой. Проблемы не в алкоголе, а в том, что его не могут пить(культуре пития).