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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2140214121422143
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 07:09

  Мизантрóп написав:
  Kudrjavuy написав:Не понимаю,....
- В Украине, слово "Правосудие" - ругательное по определению.
- Откуда Вы только пишите???...

Кому улыбается Фортуна,того не замечает Фемида :wink:

По моему, даже Данилов - официально это регламентировал, как цель противостояния Агрессору.
Но это оказалось пустым "звуком только для населения" :cry: дабы не сокращали поголовье депутантов различного уровня.
До прикладу: https://bastion.tv/kriminalnu-spravu-ol ... ben_n48832
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 07:32

Дивним чином не можуть знайти мертвими цих Ворогів?
В Офісі генерального прокурора повідомили про те, що на Запоріжжі викрито двох учасників корупційної схеми з перетину громадянами лінії зіткнення.
https://sprotyv.info/news/na-zaporizhzh ... itknennya/
«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури двох громадян викрито на отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення представниками територіальних органів влади про безперешкодне проходження громадянами фільтраційних заходів (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, двоє цивільних вимагали від громадян кошти за швидкий та позитивний розгляд заявок для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України.

Частину отриманих грошей вони повинні були передавати посадовим особам органів влади. Безперешкодний перетин лінії розмежування коштував для однієї людини від 500 до 1500 доларів США та від 700 доларів США за одиницю автотранспорту.

«Посередників затримано в порядку ст. 208 КПК України на території фільтраційного центру у Запоріжжі. У них вилучено понад 13000 доларів та 50000 грн, отриманих від громадян упродовж дня. Під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманих вилучено 69900 доларів, 7650 євро та 50000 грн. Також виявлено чорнові записи зі списками осіб із зазначенням сум та позначками про їх сплату», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру та обрання запобіжного заходу.
Kudrjavuy
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