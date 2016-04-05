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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2141214221432144>
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 07:09

  Мизантрóп написав:
  Kudrjavuy написав:Не понимаю,....
- В Украине, слово "Правосудие" - ругательное по определению.
- Откуда Вы только пишите???...

Кому улыбается Фортуна,того не замечает Фемида :wink:

По моему, даже Данилов - официально это регламентировал, как цель противостояния Агрессору.
Но это оказалось пустым "звуком только для населения" :cry: дабы не сокращали поголовье депутантов различного уровня.
До прикладу: https://bastion.tv/kriminalnu-spravu-ol ... ben_n48832
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 07:32

Дивним чином не можуть знайти мертвими цих Ворогів?
В Офісі генерального прокурора повідомили про те, що на Запоріжжі викрито двох учасників корупційної схеми з перетину громадянами лінії зіткнення.
https://sprotyv.info/news/na-zaporizhzh ... itknennya/
«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури двох громадян викрито на отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення представниками територіальних органів влади про безперешкодне проходження громадянами фільтраційних заходів (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, двоє цивільних вимагали від громадян кошти за швидкий та позитивний розгляд заявок для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України.

Частину отриманих грошей вони повинні були передавати посадовим особам органів влади. Безперешкодний перетин лінії розмежування коштував для однієї людини від 500 до 1500 доларів США та від 700 доларів США за одиницю автотранспорту.

«Посередників затримано в порядку ст. 208 КПК України на території фільтраційного центру у Запоріжжі. У них вилучено понад 13000 доларів та 50000 грн, отриманих від громадян упродовж дня. Під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманих вилучено 69900 доларів, 7650 євро та 50000 грн. Також виявлено чорнові записи зі списками осіб із зазначенням сум та позначками про їх сплату», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру та обрання запобіжного заходу.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 09:36

На війні проти України воюють близько 160 000 російських окупантів, а в Москві мають намір призвати ще 90 000 осіб. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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За його словами, сухопутний та повітряний компонент повномасштабного вторгнення Росії в Україну сьогодні становить близько 160 000 військових.

Він зазначив, що не враховує Росгвардію, яка також бере участь у бойових діях та
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... k-razvedka
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 09:50

  prodigy написав:
  Василь-Рівне написав:Вкладчик1234 Низький уклін Модератору за безстрокове блокування цього виродка "форумчанина року" Чому і хто дав йому це звання піде у безвість разом з його гнилою рашанацистською натурою. ДЯКУЮ !!!


це темчисовий успіх, був Вкладчик1234, став Закладчик5678

По плодам их узнаете их (Мф 7.16)

та не зовсім - Вкладчика довго відгодовували.
зробити нового - треба багато часу й не так легко.
так що сенс має
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 09:54

Для рашафашистів це тепер справа принципу не обісратись в Україні. А для нас питання життя та смерті.
Надія на велику ціну для них (в рази більшу, ніж Афганістан, від якого тіпало кожну радянську сім'ю , де ріс син) , тоді через деякий час бішена собака втече.
Ну і велике значення має те, що народ навіть на херсонщині незламний. Не більше 5-10% раді рузькеміру. Да і то, дуже вже вони схожі на немісцевих.

  Shaman написав:Вкладчика довго відгодовували.

Зробив мій ранок. Ржу в голос)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 09:59

  Kudrjavuy написав:
  Bobua написав:Антон Санченко - Дайджест 25 серпня 2022

▶ 1. Росія не є рівним супротивником США чи навіть менших натівських армій. Війна показала, що Росія нездатна проводити складні операції такі, які змогли б провести Британія, Франція чи Ізраїль. Так що, Росія навіть не держава другого порядку у військовому плані (с) Блумберг

:)

▶ 11. Вчора, попри понад сотню тривог за добу, пушкіністи випустили по Україні 8 (вісім) ракет. Літаки злітали, імітували атаку, і не стріляли. Ракет таки дійсно вже не вистачає? Ну, скоро й керосину бракуватиме. Гопники.

.......................
Как бы Вам объяснить?
99% доступной информации - это скармливаемая загалу "Геббельсовщина" - как с одной так и с другой стороны.
Не пристало взрослому человеку её распространять, не понимая содержания!
(Если Вы не смогли понять прямой текст даю ссылку: https://gordonua.com/news/war/za-nih-uz ... 23237.html )

в ваших сообщениях часто не могу проследить причинно-следственную связь. в статье по ссылке тоже с этим проблема.

но вот посыл, что врут все - это чисто позиция тех, кто сам постоянно врет - как раз про Рашу.

врут наверное все, но масштабы вранья разные - и подход разный. тем более, когда есть разные источники инфо, которые быстро постараются уличить во вранье.

а вот, где рассказывают, что все врут - на альтернативные мнения идут гонения.

в общем, не повторяйте "все врут" - а то это уже как маркер.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:10

  Shaman написав:в ваших сообщениях часто не могу проследить причинно-следственную связь. в статье по ссылке тоже с этим проблема.
опция "добавить в черный список" снимает вопрос о поиске какого-то зерна в постах этого товарища.
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Ти спитай "де результат"


Ось тут:

  Вкладчик1234 написав:Ахаха ))))
"2019 рік - рік коли на виборах в Україні переможе або Порошенко, або Путін!"


Оказывается в бюллетене у нас или П, или П - всего 2 кандидата :)

Я придумал новый лозунг: "Голосуй за Порошенко, а то Путин нападёт!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:56

В 2020 р. термін "антиросія" використало zРадио, в 2022 р. вже після нападу - лад.

Дивіться уважно та думайте, що пишете та говорите, якщо ви не повна вата чи заслані козачки!!!

https://twitter.com/den_kazansky/status ... 1697916928
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:03

  Shaman написав:
  Kudrjavuy написав:
  Bobua написав:Антон Санченко - Дайджест 25 серпня 2022

▶ 1. Росія не є рівним супротивником США чи навіть менших натівських армій. Війна показала, що Росія нездатна проводити складні операції такі, які змогли б провести Британія, Франція чи Ізраїль. Так що, Росія навіть не держава другого порядку у військовому плані (с) Блумберг

:)

▶ 11. Вчора, попри понад сотню тривог за добу, пушкіністи випустили по Україні 8 (вісім) ракет. Літаки злітали, імітували атаку, і не стріляли. Ракет таки дійсно вже не вистачає? Ну, скоро й керосину бракуватиме. Гопники.

.......................
Как бы Вам объяснить?
99% доступной информации - это скармливаемая загалу "Геббельсовщина" - как с одной так и с другой стороны.
Не пристало взрослому человеку её распространять, не понимая содержания!
(Если Вы не смогли понять прямой текст даю ссылку: https://gordonua.com/news/war/za-nih-uz ... 23237.html )

в ваших сообщениях часто не могу проследить причинно-следственную связь. в статье по ссылке тоже с этим проблема.

Если оно Вам по цимбалам - нафига лезть?
В статье факт потопления двух наших кораблей кацапской авиацией. Погибли экипажи.
Где нибудь в новостях это звучало?
Здесь же констатация факта тренировок новых экипажей, отработки пусков, о которых если и были Вам никто не скажет!!! для этого и был пример.

  Shaman написав:но вот посыл, что врут все - это чисто позиция тех, кто сам постоянно врет - как раз про Рашу.

Я не знаю, откуда Вы, но у нас с кацапией Война - именно по этой причине идёт официальная грубая деза с обеих сторон.
Пора бы в ней научиться ориентироваться!
  Shaman написав:врут наверное все, но масштабы вранья разные - и подход разный. тем более, когда есть разные источники инфо, которые быстро постараются уличить во вранье.

Для этого Вам, обладающему критическим складом ума "Ыксперду" прилагается "ссылка", и указанно "к примеру"!
Берегитесь :!: такими темпами, к старости будет глубокая деменция.
  Shaman написав:а вот, где рассказывают, что все врут - на альтернативные мнения идут гонения.

Спасибо модеру - до 50% постов удалено.
И это не обсуждается!
Хотя, давно пришло время, Возврата к старым постам с прямыми ссылками. Годичной и более давности. А оно бл...ь стало сбываться!
  Shaman написав:в общем, не повторяйте "все врут" - а то это уже как маркер.

Работайте, думайте, общайтесь,.... - и Вам прибудет.
Научитесь понимать людей в Украине.
Kudrjavuy
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