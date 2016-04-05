подивіться уважно на месаджі zРадио(особливо ті що 20+ лайків), потім проаналізуйте тих хто ,тм "в единении мысленном" уподобайки множив під кожним постом (нехайло 50% були випадкові, а решта це закореніла вата с давних часів, ще з 2008/09 року)
у мене цей легіон в бані (в 2019 обнулив бин, а сьогдні знов легіон)
ІМ'Я ЇМ ЛЕГІОН Вислів з Євангелія (Лука, 8, З0; Марк, 5, 9). Коли Ісус запитав біснуватого: "Як тобі ім'я?", той відповів: "Легіон", маючі на увазі, що багато бісів увійшло в нього. В Євангелії слово "легіон" вжито у значенні величезної кількості, безлічі; з цим же значенням вираз став крилатим.