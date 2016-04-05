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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2141214221432144
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:21

  V2 написав:В 2020 р. термін "антиросія" використало zРадио, в 2022 р. вже після нападу - лад.

Дивіться уважно та думайте, що пишете та говорите, якщо ви не повна вата чи заслані козачки!!!

https://twitter.com/den_kazansky/status ... 1697916928


подивіться уважно на месаджі zРадио(особливо ті що 20+ лайків),
потім проаналізуйте тих хто ,тм "в единении мысленном" уподобайки множив під кожним постом (нехайло 50% були випадкові, а решта це закореніла вата с давних часів, ще з 2008/09 року)

у мене цей легіон в бані (в 2019 обнулив бин, а сьогдні знов легіон)


ІМ'Я ЇМ ЛЕГІОН
Вислів з Євангелія (Лука, 8, З0; Марк, 5, 9). Коли Ісус запитав біснуватого: "Як тобі ім'я?", той відповів: "Легіон", маючі на увазі, що багато бісів увійшло в нього. В Євангелії слово "легіон" вжито у значенні величезної кількості, безлічі; з цим же значенням вираз став крилатим.
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:потім проаналізуйте тих хто ,тм "в единении мысленном" уподобайки множив під кожним постом


Назвіть імена! Країна має знати зрадників!!!
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