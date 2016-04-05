Bobua написав:Антон Санченко - Дайджест 25 серпня 2022
▶ 1. Росія не є рівним супротивником США чи навіть менших натівських армій. Війна показала, що Росія нездатна проводити складні операції такі, які змогли б провести Британія, Франція чи Ізраїль. Так що, Росія навіть не держава другого порядку у військовому плані (с) Блумберг
▶ 11. Вчора, попри понад сотню тривог за добу, пушкіністи випустили по Україні 8 (вісім) ракет. Літаки злітали, імітували атаку, і не стріляли. Ракет таки дійсно вже не вистачає? Ну, скоро й керосину бракуватиме. Гопники.
....................... Как бы Вам объяснить? 99% доступной информации - это скармливаемая загалу "Геббельсовщина" - как с одной так и с другой стороны. Не пристало взрослому человеку её распространять, не понимая содержания! (Если Вы не смогли понять прямой текст даю ссылку: https://gordonua.com/news/war/za-nih-uz ... 23237.html )
в ваших сообщениях часто не могу проследить причинно-следственную связь. в статье по ссылке тоже с этим проблема.
но вот посыл, что врут все - это чисто позиция тех, кто сам постоянно врет - как раз про Рашу.
врут наверное все, но масштабы вранья разные - и подход разный. тем более, когда есть разные источники инфо, которые быстро постараются уличить во вранье.
а вот, где рассказывают, что все врут - на альтернативные мнения идут гонения.
в общем, не повторяйте "все врут" - а то это уже как маркер.
подивіться уважно на месаджі zРадио(особливо ті що 20+ лайків), потім проаналізуйте тих хто ,тм "в единении мысленном" уподобайки множив під кожним постом (нехайло 50% були випадкові, а решта це закореніла вата с давних часів, ще з 2008/09 року)
у мене цей легіон в бані (в 2019 обнулив бин, а сьогдні знов легіон)
ІМ'Я ЇМ ЛЕГІОН Вислів з Євангелія (Лука, 8, З0; Марк, 5, 9). Коли Ісус запитав біснуватого: "Як тобі ім'я?", той відповів: "Легіон", маючі на увазі, що багато бісів увійшло в нього. В Євангелії слово "легіон" вжито у значенні величезної кількості, безлічі; з цим же значенням вираз став крилатим.