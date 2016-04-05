RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2140214121422143
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 09:59

  Kudrjavuy написав:
  Bobua написав:Антон Санченко - Дайджест 25 серпня 2022

▶ 1. Росія не є рівним супротивником США чи навіть менших натівських армій. Війна показала, що Росія нездатна проводити складні операції такі, які змогли б провести Британія, Франція чи Ізраїль. Так що, Росія навіть не держава другого порядку у військовому плані (с) Блумберг

:)

▶ 11. Вчора, попри понад сотню тривог за добу, пушкіністи випустили по Україні 8 (вісім) ракет. Літаки злітали, імітували атаку, і не стріляли. Ракет таки дійсно вже не вистачає? Ну, скоро й керосину бракуватиме. Гопники.

.......................
Как бы Вам объяснить?
99% доступной информации - это скармливаемая загалу "Геббельсовщина" - как с одной так и с другой стороны.
Не пристало взрослому человеку её распространять, не понимая содержания!
(Если Вы не смогли понять прямой текст даю ссылку: https://gordonua.com/news/war/za-nih-uz ... 23237.html )

в ваших сообщениях часто не могу проследить причинно-следственную связь. в статье по ссылке тоже с этим проблема.

но вот посыл, что врут все - это чисто позиция тех, кто сам постоянно врет - как раз про Рашу.

врут наверное все, но масштабы вранья разные - и подход разный. тем более, когда есть разные источники инфо, которые быстро постараются уличить во вранье.

а вот, где рассказывают, что все врут - на альтернативные мнения идут гонения.

в общем, не повторяйте "все врут" - а то это уже как маркер.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 29.09.19
Подякував: 360 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:10

  Shaman написав:в ваших сообщениях часто не могу проследить причинно-следственную связь. в статье по ссылке тоже с этим проблема.
опция "добавить в черный список" снимает вопрос о поиске какого-то зерна в постах этого товарища.
juristkostya
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Ти спитай "де результат"


Ось тут:

  Вкладчик1234 написав:Ахаха ))))
"2019 рік - рік коли на виборах в Україні переможе або Порошенко, або Путін!"


Оказывается в бюллетене у нас или П, или П - всего 2 кандидата :)

Я придумал новый лозунг: "Голосуй за Порошенко, а то Путин нападёт!" :mrgreen:
V2
4
 
Повідомлень: 7667
З нами з: 03.07.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:56

В 2020 р. термін "антиросія" використало zРадио, в 2022 р. вже після нападу - лад.

Дивіться уважно та думайте, що пишете та говорите, якщо ви не повна вата чи заслані козачки!!!

https://twitter.com/den_kazansky/status ... 1697916928
V2
4
 
Повідомлень: 7667
З нами з: 03.07.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:21

  V2 написав:В 2020 р. термін "антиросія" використало zРадио, в 2022 р. вже після нападу - лад.

Дивіться уважно та думайте, що пишете та говорите, якщо ви не повна вата чи заслані козачки!!!

https://twitter.com/den_kazansky/status ... 1697916928


подивіться уважно на месаджі zРадио(особливо ті що 20+ лайків),
потім проаналізуйте тих хто ,тм "в единении мысленном" уподобайки множив під кожним постом (нехайло 50% були випадкові, а решта це закореніла вата с давних часів, ще з 2008/09 року)

у мене цей легіон в бані (в 2019 обнулив бин, а сьогдні знов легіон)


ІМ'Я ЇМ ЛЕГІОН
Вислів з Євангелія (Лука, 8, З0; Марк, 5, 9). Коли Ісус запитав біснуватого: "Як тобі ім'я?", той відповів: "Легіон", маючі на увазі, що багато бісів увійшло в нього. В Євангелії слово "легіон" вжито у значенні величезної кількості, безлічі; з цим же значенням вираз став крилатим.
prodigy
 
Повідомлень: 8364
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3044 раз.
Подякували: 3003 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:потім проаналізуйте тих хто ,тм "в единении мысленном" уподобайки множив під кожним постом


Назвіть імена! Країна має знати зрадників!!!
V2
4
 
Повідомлень: 7667
З нами з: 03.07.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:48

prodigy
Спасибо Вашей маме!
Курица зачётная.
Единственное, что вызвали улыбку по сути! :lol:
Поблагодарите лично от меня.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9973
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 12:47

  Kudrjavuy написав:prodigy
Спасибо Вашей маме!
Курица зачётная.
Единственное, что вызвали улыбку по сути! :lol:
Поблагодарите лично от меня.


яка курка?
prodigy
 
Повідомлень: 8364
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3044 раз.
Подякували: 3003 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:11

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:prodigy
Спасибо Вашей маме!
Курица зачётная.
Единственное, что вызвали улыбку по сути! :lol:
Поблагодарите лично от меня.


яка курка?

Карикатура на Цензорнет. "Новый герб кацапов"
На Вашем месте смело бы выставил её здесь.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9973
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2140214121422143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 101426
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 462796
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3706
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.