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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спятивший Михалков призвал запретить украинский язык

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На юге оккупанты "демилитазировали" уличный туалет ракетой Х-59
"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередную общественную уборную на окраине Нововоронцовки (Херсонщина – УНИАН). Это уже в третий раз враг пытается угодить путлеру (главе РФ Владимиру Путину – УНИАН), ... но пока им "мочить в сортире" удается только его репутацию", - говорится в сообщении.
...
Отмечается, что стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.

После туалета взялись за животных: на Черниговщине оккупанты обстреляли коров
Российские захватчики обстреляли приграничье Черниговской области. Если на юге они "демилитазировали" уличный туалет ракетой Х-59, то сейчас рашисты взялись за животных. В результате вражеского обстрела пострадало стадо коров на одном из сельскохозяйственных предприятий.

Отмечу, что рашисты обстреливают приграничные районы Черниговской области каждый день
pesikot
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Повідомлень: 7132
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