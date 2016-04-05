"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередную общественную уборную на окраине Нововоронцовки (Херсонщина – УНИАН). Это уже в третий раз враг пытается угодить путлеру (главе РФ Владимиру Путину – УНИАН), ... но пока им "мочить в сортире" удается только его репутацию", - говорится в сообщении. ... Отмечается, что стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.
Российские захватчики обстреляли приграничье Черниговской области. Если на юге они "демилитазировали" уличный туалет ракетой Х-59, то сейчас рашисты взялись за животных. В результате вражеского обстрела пострадало стадо коров на одном из сельскохозяйственных предприятий.
Отмечу, что рашисты обстреливают приграничные районы Черниговской области каждый день